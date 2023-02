Leroy Merlin choisit Photosol et Voltalia pour alimenter ses sites franÃ§ais sous lâ€™Ã©gide de De Gaulle Fleurance

De Gaulle Fleurance a conseillé Leroy Merlin, leader de l’amélioration de l’habitat en France, dans la signature de contrats d’approvisionnement en électricité avec Voltalia et Photosol. Ces corporate PPA permettront la construction de trois installations solaires au second semestre 2023 et d’une installation éolienne en France. Ces quatre installations ont une production attendue d’un volume moyen annuel de 125 GWh d’électricité verte à horizon 2024/2025.

Leroy Merlin et Photosol ont récemment signé un contrat d’approvisionnement en électricité (corporate PPA). Deux installations solaires situées en région Nouvelle Aquitaine seront construites pour un volume moyen annuel de 45 GWh d’électricité verte. La construction de ces installations sur les communes de Bellac (Haute-Vienne) et Mainzac (Charente) débutera au second semestre 2023 avec une mise en service prévue un an après.

125 GWh d’électricité verte à horizon 2024/2025

Grâce à son savoir-faire en matière d’agrivoltaïsme, Photosol a conçu ces deux projets pour garantir le maintien et le développement d’une activité agricole sous les panneaux. Ainsi, ils permettront aux agriculteurs de diversifier leurs activités sans impacter la qualité et le rendement des terres. Ces parcs seront détenus à 100 % par la société Rubis Photosol qui assurera la maintenance et l’exploitation des 38 MWc installés. « Avec ce premier corporate PPA, nous sommes fiers de pouvoir associer notre savoir-faire de producteur d’énergie photovoltaïque à la stratégie de transition énergétique de Leroy Merlin. Partenaires de proximité, nous partageons des valeurs communes pour mieux vivre demain et apporter aux citoyens une électricité durable » confirme David Guinard, Directeur Général de Rubis Photosol. En sus de ces deux fermes agrivoltaïques en PPA, Leroy Merlin a aussi signé avec Voltalia deux nouveaux PPA qui permettront la construction d’une installation solaire au second semestre 2023 mais aussi d’une installation éolienne en France. Ces quatre installations ont une production attendue d’un volume moyen annuel de 125 GWh d’électricité verte à horizon 2024/2025.

De quoi couvrir 57% de la consommation annuelle de Leroy Merlin

Leroy Merlin, enseigne du Groupe ADEO, accélère depuis plusieurs années sur le sujet de la transition énergétique. Grâce au savoir-faire de Voltalia et de Photosol, en matière d’agrivoltaïsme, ces projets pourront en partie garantir le maintien et le développement d’une activité agricole. Ainsi, ils permettront aux agriculteurs de diversifier leurs activités sans impacter la qualité et le rendement des terres. Ces contrats avec Leroy Merlin sont signés pour des durées comprises entre 15 et 23 ans, pendant lesquels la totalité de l’électricité produite ainsi que les garanties d’origine et de capacité seront cédées à Leroy Merlin. Ils couvriront à terme 57% de la consommation annuelle du leader de l’amélioration de l’habitat en France.

Une stratégie inscrite dans la durée pour une consommation plus verte

De Gaulle Fleurance a assisté Leroy Merlin dans le cadre de ces partenariats stratégiques, sur la négociation et la rédaction de ces contrats d’achat. « Nous sommes heureux d’avoir accompagné Leroy Merlin dans la signature de ces partenariats stratégiques qui vont contribuer à la transition énergétique », explique Sylvie Perrin, associée chez De Gaulle Fleurance Avocats Notaires. « L’engagement de Leroy Merlin participe à la croissance d’infrastructures renouvelables et leur permet de s’inscrire dans la durée en tant qu’acteur engagé pour une consommation plus verte. Nous remercions Fabien Trevaux pour le travail réalisé. »