Equinix inaugure un 11Ã¨me data center pour soutenir la croissance de lâ€™IA franÃ§aise, et il sera dotÃ© dâ€™un toit solaire !

Alors que débute le Sommet pour l’Action sur l’Intelligence artificielle, le centre PA13x installé à Meudon, d’un investissement de 350 millions d’euros, a été inauguré en présence de Marc Ferracci, ministre chargé de l’Industrie et de l’Énergie. Son toit accueillera des modules solaires pour limiter son empreinte carbone !

Equinix, société d’infrastructure numérique mondiale™, vient d’inaugurer un data center en France, PA13x, sur la commune de Meudon. Avec un investissement prévisionnel de 350 millions d’euros, Equinix renforce sa présence en Île-de-France et son engagement à proposer des infrastructures numériques durables aux entreprises et aux acteurs du Cloud. Inauguré en marge du Sommet mondial pour l’Action sur l’IA, PA13x a été pensé pour garantir des performances élevées tout en minimisant son empreinte environnementale. Le data center fera, à terme, partie d’un campus qui intégrera un système de valorisation de la chaleur fatale à destination du réseau de chaleur de la commune grâce à un partenariat avec ENGIE Solutions.

Une infrastructure de pointe 100% en énergies renouvelables

PA13x a été pensé pour répondre aux besoins des acteurs du Cloud et des entreprises alors que les nouvelles applications nécessitent de traiter de plus grands volumes de données. Ce data center bénéficie de 12 salles de données au sein d’un édifice de 20475 m² et d’une densité de puissance permettant d’héberger des charges de travail intensives telles que les applications reposant sur l’Intelligence artificielle. Face à une demande croissante en puissance de calcul, Equinix poursuit ses initiatives pour améliorer l’efficience de ses sites et atténuer l’impact environnemental de l’industrie avec deux objectifs majeurs : atteindre la neutralité carbone d’ici 2030 et une couverture à 100% en énergies renouvelables. PA13x est un nouveau modèle de centre de données, construit pour répondre aux exigences environnementales de ses clients et partenaires.

300 m² de capteurs solaires

Les acteurs du numérique font face aux enjeux environnementaux soulevés par la croissance des usages numériques. Pour faire face à ces challenges, Equinix multiplie les investissements et les partenariats pour bâtir un numérique plus responsable. Parmi les éléments distinctifs de PA13x figurent un système de refroidissement sec, ou dry cooling, destiné à réduire considérablement la consommation de l’eau via son usage en circuit fermé, ainsi que des murs thermiques innovants afin d’optimiser l’efficacité énergétique du site. PA13x va être équipé de panneaux photovoltaïques, recouvrant une surface d’environ 350 m². Par ailleurs, un toit phonique et des murs d’isolation acoustique minimisent considérablement l’impact sonore des installations assurant une intégration harmonieuse du site dans son environnement. Le site constitue la première étape d’un futur campus Equinix à Meudon, dont la chaleur fatale émise par les installations pourra être acheminée vers un nouveau réseau de chaleur local afin de contribuer au mix énergétique de la ville. Cette valorisation de la chaleur fatale du site permettra d’alimenter en chauffage et en eau chaude les édifices publics et privés situés à proximité. « Nous sommes convaincus que nous pouvons allier innovation et développement durable, et sommes heureux de compter sur des partenaires tels que ENGIE Solutions et la ville de Meudon pour poursuivre nos engagements pour la transition numérique et énergétique des entreprises », commente Régis Castagné, Directeur Général France d’Equinix. Entre autoconsommation solaire et apport de chaleur fatale, ce data center n’insulte pas l’avenir…