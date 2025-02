SolarEdge classÃ©e parmi les entreprises les plus durables au monde par le Corporate Knights Global 100

SolarEdge a été classée par le prestigieux indice Corporate Knights 2025 Global 100 parmi les cent entreprises les plus durables au monde pour la deuxième année consécutive. SolarEdge a été reconnu comme un leader en matière de durabilité pour la création de solutions et de technologies en lien avec les énergies renouvelables qui promeuvent une économie à faible intensité de carbone et des projets durables. SolarEdge a également été reconnu pour ses progrès continus dans l’avancement de diverses pratiques ESG vers ses objectifs de développement durable.

Le Corporate Knights Global 100 est un indice de développement durable de premier plan qui met l’accent sur l’impact des principaux produits et services d’une entreprise. Dans le cadre du processus de classement, les sociétés cotées en bourse avec un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars américains sont évaluées selon diverses performances clés et indicateurs, y compris le lien de durabilité entre leurs investissements et les indicateurs environnementaux ou les performances et les pratiques en matière d’emploi responsables.

Roy Weidberg, responsable ESG chez SolarEdge, a déclaré : « Nous sommes ravis de démarrer 2025 avec cette reconnaissance, qui illustre notre engagement envers des pratiques commerciales responsables façonnant des solutions qui aident à relever les défis du changement climatique. Avec des millions de foyers dans le monde déjà connectés à nos systèmes solaires et de stockage, et plus de 50 % du top 100 des entreprises du classement Fortune utilisant nos systèmes sur au moins un de leurs sites, l’impact positif de notre smart technologie énergétique est une grande fierté ».