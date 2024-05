De Gaulle Fleurance a conseillÃ© la Banque des Territoires et Demeter dans le cadre de la nouvelle levÃ©e de fonds de See You Sun

De Gaulle Fleurance a accompagné la Banque des Territoires et le fonds d’infrastructures Climate Infrastructure Fund géré par Demeter dans le cadre de la levée de fonds de 46 millions d’euros réalisée par See You Sun, pour le développement de sa nouvelle approche du solaire.

Après une première levée de fonds de 12 millions d’euros en 2021, See You Sun, acteur des énergies renouvelables originaire de Rennes, a levé, début avril, 46 millions d’euros auprès de ses partenaires historiques, Demeter via le Climate Infrastructure Fund et la Banque des Territoires. Leur participation, conjuguée à des emprunts bancaires, devrait permettre à See You Sun de déployer un programme d’investissement de 600 millions d’euros dans près de 6.000 projets d’ici à 2028. Cette levée de fonds servira à accélérer la production d’énergie locale décarbonée via le déploiement d’ombrières solaires sur l’ensemble du territoire national, avec une focalisation sur le développement de l’autoconsommation collective.

La Banque des Territoires et le fonds d’infrastructures Climate Infrastructure Fund ont été conseillés par De Gaulle Fleurance sur les aspects transactionnels (Sylvie Perrin, avocate associée, David Faravelon, avocat senior manager, et Anne Kuhanathan, avocate senior) et sur la partie audit (Béatrice Boisnier, juriste). « Nous sommes fiers d’avoir contribué à cette levée de fonds qui permettra d’accélérer le déploiement de projets solaires ambitieux sur l’ensemble du territoire national pour les prochaines années, avec un accent sur le développement de l’autoconsommation, qui aura également un intérêt certain pour le développement de l’électro-mobilité », explique Sylvie Perrin, avocate associée chez De Gaulle Fleurance.