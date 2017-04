EP/izigloo : Une vente privÃ©e d'Ã©nergie qui a du sens

La société EP propose une vente privée d’énergie dans laquelle les particuliers ont un rôle à jouer, notamment grâce à la solution collaborative izigloo.com.

Depuis le 1er avril et ce, jusqu’à la fin du mois de juin, izigloo s’associe avec Direct Energie et propose une vente privée comprenant deux offres, une dite classique (- 10 % sur le prix du kWh HT) et l’autre dite verte (- 7 % sur le prix du kWh HT) avec 100 % d’énergie renouvelable sur l’électricité (éolien et solaire) et 10% de biogaz français.

« En tant que facilitateur au service de l’habitat, il est clair qu’une offre négociée permet d’attirer l’attention des particuliers sur un sujet qui les préoccupe car les économies sont visibles très rapidement. Mais encore une fois il ne s’agit que d’une première étape, ne vous y méprenez pas ! Contrairement à d’autres fournisseurs, nous souhaitons aller plus loin et accompagner le particulier dans une démarche globale qui lui permettra de réduire jusqu’à 40 % sa facture énergie » confie Yann Person, co-fondateur d’EP.

