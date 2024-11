EPC Solaire lance iNovaR, une solution dÃ©diÃ©e Ã  la solarisation des toitures terrasses en rÃ©novation

EPC Solaire, fabricant français et fournisseur des principaux acteurs de la distribution, de la logistique, et des grands énergéticiens, dévoile iNovaR, une solution innovante pour la fixation de modules photovoltaïques sur toitures terrasses. Conçue pour être légère, durable et performante, cette nouvelle technologie simplifie la solarisation des bâtiments commerciaux et industriels en activité. A la découverte d’iNovaR !

Le système iNovaR offre une solution pour la rénovation et la solarisation des toitures en tôle d’acier nervurée (TAN). Ce procédé ingénieux se distingue par sa capacité à préserver l’intégrité des éléments existants, permettant ainsi l’installation de panneaux photovoltaïques sans nécessiter de transformations structurelles.

Révolutionner la rénovation des toitures terrasses et leur solarisation

Le remplacement des complexes d’isolation et d’étanchéité traditionnels, comme la laine de roche ou le bitume (20 kg/m2), par une alternative allégée (8 kg/m2), libère la capacité nécessaire pour accueillir les systèmes de fixation iNovaR et les modules solaires sans risque pour la structure. Grâce aux rails intégrés au système iNovaR, les charges descendantes sont réparties uniformément sur l’ensemble de la surface, éliminant ainsi les risques de surpoids localisé ou de dommages structurels. De plus, la fixation par thermo soudure permet de conserver l’intégrité de la membrane d’étanchéité sans affecter la garantie décennale. Pour développer cette solution innovante de rénovation et de solarisation, EPC Solaire s’est associé à deux partenaires industriels de renom : Sika® et Recticel, reconnus respectivement pour leurs solutions d’étanchéité légères et leurs isolants haute performance. Cette collaboration a permis de développer un système innovant et robuste, validé par une Enquête Technique Nouvelle (ETN) garantissant l’assurabilité. Le système d’intégration iNovaR est déjà protégé par deux brevets déposés.

« Nous synchronisons les travaux pour garantir une durabilité exceptionnelle de plus de 25 ans »

La solution iNovaR combinée à l’isolant et à la membrane synthétique, apporte l’avantage d’une résistance thermique de R=4,5 m²K/W, ainsi qu’une étanchéité durable conçue pour une durée de vie minimale de 25 ans, équivalente à celle des centrales photovoltaïques. « La continuité des activités de nos clients est notre priorité absolue. C’est pourquoi nous avons conçu avec iNovaR une solution novatrice qui préserve la couverture en TAN existante, évitant toute mise à nu de la toiture et perte d’exploitation. En combinant une remise à neuf complète de l’étanchéité, la pose d’un isolant de classe C et l’installation de modules photovoltaïques, nous synchronisons les travaux pour garantir une durabilité exceptionnelle de plus de 25 ans. Une approche qui assure à nos clients sérénité et performance énergétique sur le long terme » souligne Ferrer Payen, directeur général EPC Solaire

Écoconçue et écoresponsable

Le lancement d’iNovaR s’inscrit dans un cadre législatif propice à la solarisation des bâtiments. La loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, promulguée le 10 mars 2023, introduit, depuis le 1er juillet 2023 de nouvelles obligations visant à équiper les toitures de panneaux photovoltaïques ou à les végétaliser. Ce calendrier progressif, qui s’étend jusqu’en 2028, cible les constructions neuves et existantes dont l’emprise au sol dépasse 500 m2, transformant ainsi ces vastes surfaces inexploitées en ressources stratégiques pour relever les défis énergétiques et climatiques du secteur du bâtiment. Dans ce contexte, l’énergie solaire s’affirme comme une réponse incontournable : abondante, locale et compétitive. Fidèle à son ADN d’innovation, EPC Solaire accompagne activement cette transition énergétique en développant des technologies de haute qualité et respectueuses de l’environnement. Le cœur du système de fixation iNovaR est composé d’aluminium, matériau reconnu pour sa durabilité et ses propriétés environnementales. Résistant aux UV et à la corrosion, il garantit des performances optimales sur le long terme, même dans des conditions climatiques extrêmes. Recyclable à l’infini, l’aluminium permet également une valorisation financière et environnementale à la fin du cycle de vie des centrales photovoltaïques.

EPC Solaire favorise l’emploi de personnes en situation de handicap

Par ailleurs, EPC Solaire adopte une démarche globale d’économie circulaire, en agissant sur l’impact environnemental et social de ses activités. L’entreprise soutient effectivement l’insertion professionnelle en confiant l’assemblage de son système de fixation à des ateliers protégés, favorisant ainsi l’emploi de personnes en situation de handicap. L’aluminium utilisé pour iNovaR, entièrement extrudé en France, reflète l’engagement d’EPC Solaire en faveur d’une production locale, tout en respectant des standards de qualité élevés. En privilégiant une fabrication française, l’entreprise réduit l’empreinte carbone de ses produits – parmi les plus faibles du marché –, alignant sa démarche de conception avec sa vision écoresponsable. « La loi accélère l’obligation de solarisation des bâtiments existants, une avancée décisive qui appelle des dispositifs à la fois efficaces et adaptées. iNovaR se démarque comme la première technologie capable de transformer cette contrainte en opportunité, en évitant tout chantier photovoltaïque lourd et en venant améliorer la qualité et la durabilité des structures existantes » conclut Ferrer Payen.

Encadré

EPC Solaire au Forum EnerGaïa 2024

EPC Solaire participera au Forum EnerGaïa, les 11 et 12 décembre 2024 au Parc des Expositions de Montpellier, un événement de référence pour les acteurs des énergies renouvelables. À cette occasion, l’entreprise présentera son innovation phare, iNovaR, qui lui a valu une nomination aux Trophées de l’innovation dans la catégorie Prix Écosystème, une reconnaissance majeure pour son engagement dans la transition énergétique.

Hall B2, Stand E86