Entech et le CrÃ©dit Agricole du FinistÃ¨re sâ€™associent pour dÃ©velopper des solutions PV en tiers investissement

Entech, société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, et le Crédit Agricole du Finistère, Caisse Régionale du Crédit Agricole engagée dans le développement des territoires, créent ensemble une co-entreprise pour proposer une offre innovante à destination des clientèles Agriculteurs, Entreprises et Professionnels. Objectif : booster le photovoltaïque en tiers investissement !

Entech et le Crédit Agricole du Finistère ont décidé de créer une co-entreprise basée sur la complémentarité de leurs savoir-faire afin de proposer des installations de centrales photovoltaïques clé-en-main, adossées à une offre de financement en tiers-investissement.

Aider les agriculteurs et les entreprises à diversifier leurs revenus.

La genèse de ce partenariat s’appuie sur une volonté partagée d’aider les jeunes agriculteurs de la région à répondre à leurs objectifs en matière de transition énergétique, tout en bénéficiant de revenus complémentaires, et sans investissement initial de leur part. Cette réflexion s’est rapidement élargie à l’ensemble des acteurs régionaux des secteurs industriel et tertiaire parfois confrontés eux aussi à des problématiques de capacités d’investissement.

L’objectif de la co-entreprise créée par Entech et le Crédit Agricole du Finistère est de faciliter le développement d’actifs de production d’EnR dans une approche d’autoconsommation et/ou de revente totale ou partielle de la production énergétique générée. « Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie du Crédit Agricole. Face aux grands défis environnementaux, sociaux et agricoles, nous sommes engagés à accompagner tous nos clients dans leurs transitions, au cœur de leur vie quotidienne et des territoires. Sur le domaine de l’énergie, nous sommes aux côtés de nos clients Agriculteurs, Entreprises et Professionnels, pour les aider à diversifier leurs revenus. A ce titre, nos spécialistes en transition énergétique ont pour mission de les conseiller techniquement et opérationnellement sur leurs leviers d’action. Entech et le Crédit Agricole du Finistère se connaissent bien. Nos deux entreprises partagent des valeurs et des engagements communs à l’échelle locale » confie Benoît Lucas, Directeur général de la Caisse régionale du Finistère.

« Valoriser les toitures et parkings tout en réduisant les factures énergétiques »

Cette offre globale intègre le développement du projet, la construction et l’exploitation de la centrale photovoltaïque, avec ou sans batteries de stockage d’énergie, ainsi qu’un financement en tiers-investissement couplée à une option d’achat. Cette option permettra aux clients qui le souhaitent de devenir propriétaires de leur installation à partir d’une certaine durée.

L’offre proposée constitue donc une solution alternative innovante au financement sur fonds propres ou à la souscription d’un crédit par les porteurs de projets photovoltaïques. Entech et le Crédit Agricole du Finistère ont d’ores et déjà engagé des études préalables et visent un déploiement opérationnel de l’offre à partir du 2nd semestre 2025. Celle-ci sera commercialisée par la force de vente du Crédit Agricole qui se compose de plus d’une centaine de conseillers spécialisés répartis sur l’ensemble du département. « Le développement décentralisé d’installations photovoltaïques de taille réduite permet aux acteurs économiques de valoriser leurs toitures et parkings tout en réduisant leur facture énergétique. Le partenariat conclu avec le Crédit Agricole du Finistère est un axe stratégique de développement à fort potentiel qui pourrait être déployé via d’autres partenariats pour mailler le territoire national. » ajoute Christopher Franquet, PDG et fondateur d’Entech.

La co-entreprise se fixe pour objectif la mise en œuvre d’une dizaine de projets au cours de la 1ère année, puis une montée en puissance progressive pour atteindre une trentaine de projets par an.