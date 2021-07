EpargnÃ©es par les effets de la pandÃ©mie, les EnR supplantent les Ã©nergies fossiles pour la production dâ€™Ã©lectricitÃ© en Europe

En 2020 en Europe, la baisse de la demande énergétique causée par les mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19 a considérablement affecté certaines catégories de carburants. Les renouvelables font figure d’exception, poursuivant leur croissance notamment dans la production d’électricité. Un espoir pour le climat !

Les énergies renouvelables surpassent les combustibles fossiles dans la production d’électricité. En 2020, la production d’électricité à partir de combustibles fossiles a continué de baisser, enregistrant son point le plus bas : de 1 226 156 Gigawattheure (GWh) en 1990, à un pic de 1 584 005 GWh en 2007, à 1 133 402 GWh en 2019 et 1 022 589 GWh en 2020 (baisse de 9,8 % par rapport à 2019). Une tendance similaire a été observée pour la production d’électricité à partir du nucléaire, où les données provisoires de 2020 montrent le point le plus bas depuis 1990, à 683 183 GWh (6,3 % de moins qu’en 1990).

La courbe entre Enr et fossiles se croise en Europe : une première !

Au cours de la dernière décennie, la production d’électricité à partir de sources renouvelables a connu une croissance remarquable. Selon les données préliminaires pour 2020 en Europe, la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables a dépassé pour la première fois celle à partir de combustibles fossiles. La part de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables a augmenté au fil du temps, passant de 303 279 GWh en 1990 à 979 866 GWh en 2019. Les données provisoires de 2020 montrent une nouvelle augmentation à 1 052 582 GWh, soit 29 994 GWh de plus que la production à partir de combustibles fossiles. La production d’électricité à partir d’autres sources et de sources non spécifiées ne représente qu’une très faible part du mix global de production d’électricité, avec environ 5 200 GWh au cours de la dernière décennie. En 2020, il a atteint 4 442 GWh.

La consommation intérieure de combustibles fossiles a considérablement diminué

Les données préliminaires pour 2020 indiquent une diminution significative de la consommation intérieure de combustibles fossiles de l’UE. En général, les combustibles fossiles en 2020, en particulier les combustibles fossiles solides, devraient être à un niveau record depuis que les données sont disponibles (c’est-à-dire depuis 1990). Une baisse massive de la consommation de pétrole et de produits pétroliers et une baisse modérée pour le gaz naturel contrastent fortement avec la tendance des années précédentes. Les données préliminaires 2020 montrent que la consommation de pétrole et de produits pétroliers a baissé de 12,9 % par rapport à 2019. Par rapport à 2005, la consommation de pétrole et de produits pétroliers a enregistré une baisse de 23,1 % en 2020. La consommation intérieure de gaz naturel a été moins affectée en 2020 : la baisse par rapport à 2019 n’a été que de 2,6 %. Néanmoins, il y a eu une baisse de 8,9 % depuis 2005. La consommation de charbon (charbon et houille) a poursuivi sa forte baisse, suite aux effets de la pandémie conjugués à ceux des politiques de sortie du charbon. Par rapport à 2019, les données provisoires 2020 montrent des baisses significatives de 20,0% pour la lignite et de 18,0% pour la houille. De 2005 à 2020, la consommation de houille a diminué de plus de moitié (-51,2 %), tandis que la lignite a baissé de 44,9 % sur la même période.