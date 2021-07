SÃ©curitÃ© des installation PV et des personnels : TerraGrif TM , la solution simple et sÃ»re de mise Ã  la terre par Mobasolar

Souvent négligée, voire complètement oubliée, la mise à la terre d’une centrale photovoltaïque est pourtant primordiale pour garantir la sécurité des installations et de celles et ceux qui y travaillent. C’est pourquoi Mobasolar a décidé de lancer une campagne de sensibilisation sur cette thématique, en s’appuyant sur l’un de ses produits phares : la TerraGrif™. Un produit qui en 10 ans a révolutionné le travail des installateurs de panneaux photovoltaïques en leur faisant gagner 80 % de temps, en toute sécurité.

Cette lame métallique composée de denture-ressorts se positionne entre le module et la structure de montage, assurant l’équipotentialité de l’installation. Accrochée dans le cadre du module et sur le système de montage, elle se monte et se démonte très facilement du fait de sa géométrie spécifique et de l’effet ressort, tout en restant solidement ancrée grâce à ses griffes. Testée par LCIE BUREAU VERITAS et réalisée en fonction de la structure de montage mise en œuvre et selon les différents panneaux photovoltaïques utilisés, la TerraGrif™ permet de s’assurer simplement et rapidement d’une mise à la terre sûre et d’éviter ainsi les sinistres, voire les poursuites judiciaires qui pourraient en découler.

Quelques exemples de centrales équipées en TerraGrif TM

Darling Dows (Australie) : 430.000 TerraGrif TM installées

Centrale de Cestas (Gironde – France) : 1.000.000 TerraGrif TM installées

Koba (Japon) : 9.000 TerraGrif TM installées