PV CYCLE et AKITA PRTDO crÃ©ent PV CYCLE Japan et lancent un programme commun de recyclage pour le marchÃ© PV japonais

PV CYCLE et Akita Prefectural Resources Technology Development Organization (Akita PRTDO) viennent de finaliser la création de PV CYCLE Japan pour la gestion collective des panneaux photovoltaïques mis au rebut, qui introduit un concept durable pour la gestion de la fin de vie des panneaux photovoltaïques au Japon.

PV CYCLE et Akita PRTDO ont conclu un protocole d’accord en juin 2020, concernant la création de PV CYCLE JAPAN. À la suite de discussions ultérieures dans le cadre du protocole d’accord, Akita PRTDO a créé PV CYCLE Japon comme l’une de ses divisions le 12 janvier 2021, PV CYCLE assumant un rôle important dans la création de PV CYCLE Japon. L’activité initiale de PV CYCLE JAPAN est de servir de point de contact pour une étude de faisabilité sur la collecte des panneaux photovoltaïques mis au rebut pour le ministère de l’Environnement du Japon, dont l’objectif principal est de promouvoir la réutilisation et le recyclage des panneaux photovoltaïques en fin de vie.

PV CYCLE Japan sera en charge de la vérification des sociétés de gestion des déchets, qui gèrent les panneaux photovoltaïques et collectera, consolidera et publiera des données statistiques sur les panneaux photovoltaïques envoyés au recyclage. « Aujourd’hui, le savoir-faire et les quatorze années d’expérience de PV CYCLE dans la collecte et le traitement des panneaux photovoltaïques mis au rebut est un atout majeur pour relever les défis environnementaux des déchets de panneaux photovoltaïques au Japon, qui compte actuellement près de 67 GW installés » a déclaré Jan Clyncke, PDG de PV CYCLE.