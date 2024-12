Eolfi lance la 2e Ã©mission dâ€™un financement participatif dÃ©diÃ© Ã  un portefeuille de projets solaires et Ã©oliens

Eolfi annonce l’ouverture d’un financement participatif, via Lendosphere, dédié à un portefeuille de 9 projets solaires et éoliens en France Métropolitaine. L’objectif initial de la collecte est fixé à 1 M€ et pourra être déplafonné jusqu’à 2 M€. Cette campagne est la deuxième émission sur Lendosphere d’un emprunt global de 4,6 M€. La première opération s’est clôturée avec succès et a déjà permis de lever 1,5 M€.

Cette levée de fonds permet, à ceux qui le souhaitent, de financer en prêt rémunéré le développement d’un portefeuille de 3 centrales photovoltaïques au sol et 6 parcs éoliens d’une puissance totale de 91 MW. Les projets sont répartis dans 9 départements : Aisne, Côtes-d’Armor, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Marne, Oise, Somme, Tarn-et-Garonne et Yonne. Pour les investisseurs, c’est l’opportunité de décarboner leur portefeuille en contribuant à la transition énergétique. La participation au financement de ce portefeuille est accessible en ligne, à partir de 100 €, après une inscription préalable sur la plateforme de Lendosphere.

Pour Germain Peyer, Président d’Eolfi : « Pour l’ensemble des projets du portefeuille, l’équipe expérimentée d’Eolfi applique une démarche locale spécifique en termes d’appropriation et de co-développement avec les acteurs du territoire. L’objectif pour Eolfi est d’associer les acteurs du territoire et riverains le plus tôt possible, cela se traduisant notamment par la mise en œuvre de comités de pilotage dédiés à chaque projet dès la phase d’initiation et des actions de communication et d’information du public, des riverains, des collectivités locales et des services instructeurs. »

Parmi les neuf projets du portefeuille, trois sont des projets photovoltaïques (centrales solaires au sol) qui seront équipés d’environ 33 000 modules pour une capacité totale de 16,8 MWc et six sont des projets éoliens qui comprendront une vingtaine de machines pour une capacité totale de 74 MW. D’une puissance totale de 91 MW, les parcs du portefeuille produiront en cumulé annuellement 188 GWh, soit l’équivalent de la consommation électrique moyenne d’environ 39 560 foyers. Ces projets permettront d’éviter chaque année l’émission d’environ 3 890 tonnes d’équivalent CO 2 .

Les dates prévisionnelles de démarrage de la construction des neuf projets s’échelonnent entre 2026 et 2028.