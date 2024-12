Zakya Ben Ali, nommÃ©e Directrice GÃ©nÃ©rale de CVE Chile

CVE, producteur français indépendant d’énergies renouvelables, multi-pays et

multi-énergies (795 MW de capacités en exploitation et construction dans 5 pays),

annonce la nomination de Zakya Ben Ali au poste de Directrice Générale de CVE

Chile. Elle aura pour mission principale de piloter la stratégie de la filiale chilienne

du groupe, en accélérant la diversification vers des projets photovoltaïques de taille

intermédiaire et en développant des solutions innovantes de stockage d’énergie.

Avec plus de 25 ans d’expérience dans les secteurs de l’énergie et de la construction,

Zakya Ben Ali, 49 ans, apporte une expertise précieuse et sa connaissance approfondie

de CVE Chile dans sa nouvelle fonction de Directrice Générale. Depuis son arrivée chez CVE, en 2021, elle a suivi une trajectoire exemplaire au sein du groupe, occupant successivement les postes de Chef de Projet Construction senior,

Directrice Construction, puis Directrice Technique. À ces différents postes au sein de CVE Chile, elle a démontré une expertise solide et une forte capacité à fédérer les équipes autour de projets stratégiques pour le groupe. Avant de rejoindre CVE, Zakya Ben Ali a occupé des postes clés chez Spie, Eiffage et Alstom (GE), pilotant des projets

d’envergure en Europe et à l’international.

« Avec mes associés, nous sommes convaincus que Zakya, avec son leadership naturel et sa vision claire, saura relever les défis liés à l’évolution du secteur photovoltaïque au Chili et le déploiement du plan d’affaires ambitieux de CVE Chile. Sa nomination reflète notre ambition de continuer à faire de CVE un acteur majeur de la transition

énergétique au Chili », déclare Hervé Lucas, co-fondateur et co-Président de CVE.

Avec cette nomination, CVE réaffirme son engagement en faveur du développement des énergies renouvelables au Chili. Basé à Santiago, CVE Chile s’appuie sur une équipe de plus de 60 collaborateurs et prévoit de compter, d’ici 2028, un parc de 930 MW en construction et en exploitation. CVE Chile est l’un des principaux leaders du

photovoltaïque au Chili sur le segment des Petits Moyens de Génération Distribuée (PMGD) et se diversifie vers des projets de taille intermédiaire (mid-scale) permettant une mise en oeuvre rapide et efficace.