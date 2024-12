Ã‰lectricitÃ© : le devoir de luciditÃ© contrariÃ©e de FranÃ§ois Bayrou, Haut-Commissaire au plan

Dans sa note d’ouverture n°4 datée du 23 mars 2021, il y a un peu plus de trois ans à peine, le Haut-Commissaire au plan, un certain François Bayrou évoquait le futur paysage électrique français et en appelait au devoir de lucidité. Et autant dire que cette note stratégique n’avait rien d’inspirant quant au devenir des énergies renouvelables. Pis, elle était truffée d’inepties techniques du style comment intégrer le courant continu des EnR à celui alternatif du réseau. La dispersion des sources de production était également source d’angoisse pour le nouveau premier ministre dont le logiciel est largement périmé. François Bayrou est inexorablement un homme du passé, bercé à l’atome et au mirage nucléaire éternel alors que l’EPR de Flamanville vient d’être raccordé ce week-end avec 12 ans de retard et une facture qui a bondi jusqu’à quasiment 20 milliards d’euros d’investissement. A l’heure digital avec l’IA en figure de proue et du renouvelable compétitif qui triomphe dans le monde entier, François Bayrou apporte des réponses qui sentent la naphtaline, vous savez cet hydrocarbure aromatique polycyclique qui éloignait les mites dans nos armoires. Il a été interdit à la vente en France en 2008. Le linge de famille de François Bayrou dort certainement dans de vieilles commodes parfumées de ces petites boules blanches d’autrefois…

Miscellanées éloquentes sur le sujet de l’électricité des assertions dogmatiques et parfois spécieuses de François Bayrou en tant que Haut-Commissaire au plan :

Un débat honnête et lucide … d’ores et déjà tronqué

« Afin de prendre le relais des énergies fossiles, face à l’électrification des usages et à l’augmentation de la part de l’électricité dans les consommations d’énergie des Français, le Haut-Commissaire au Plan, François Bayrou, s’interroge sur la forte réduction programmée de la capacité de production du parc nucléaire. Pour alimenter la réflexion sur ce sujet complexe, il invite à “un débat honnête, lucide et partagé avec les citoyens” et prône le maintien d’une importante production d’électricité d’origine nucléaire pour les années à venir que les seules énergies renouvelables ne pourront pas couvrir ».

Courant continu versus courant alternatif ?

« L’intégration de l’électricité produite sur l’ensemble du territoire à partir d’éolien et de solaire au réseau de transport et de distribution pose de très importants problèmes techniques. Par exemple, la production photovoltaïque se fait en courant continu basse tension, alors que le réseau transporte un courant alternatif haute tension pour limiter les pertes. La dispersion des sources de production sur l’ensemble du territoire rend la résolution de cette question encore plus ardue ».

Les EnR poseraient un problème de solidarité

« On peut imaginer de favoriser l’usage local d’une production locale, et cela est hautement souhaitable, mais il sera difficile dès lors d’éluder la question fondamentale de la solidarité nécessaire entre les consommateurs. Si les moyens individuels de production et de stockage venaient à se généraliser, comment garantir à l’avenir que chacun consente à contribuer au financement collectif des réseaux ? Tout montre que le mix productif doit assurément préserver une part significative de production nucléaire, qui ne pourra sans doute à vues humaines être dans les décennies qui viennent inférieure à 50 % de la production totale d’électricité. Si cette conclusion n’est pas démentie, il devient urgent de planifier des investissements nouveaux dans notre réseau de centrales nucléaires ».

L’urgence nucléaire : quid de l’EPR ?

« Notre capacité de production électronucléaire doit être pensée d’urgence pour compenser les fermetures, forcément nombreuses, qui interviendront dans les décennies à venir du fait de l’obsolescence de centrales mises en service de manière simultanée dans une période de temps particulièrement étroite, en particulier dans les années 1980 ».

www.documentation-administrative.gouv.fr/adm-01859237v1