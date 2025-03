ENVIE Maine lance avec SeeYouSun une boucle dâ€™autoconsommation collective Ã  lâ€™Ã©chelle dâ€™un quartier

Alors que la possibilité d’une nouvelle flambée des prix de l’électricité fait la une des médias, ENVIE Maine donne le coup d’envoi à une boucle d’autoconsommation collective dans la Sarthe, avec SeeYouSun. En l’état actuel des choses, le dispositif permettra de réduire d’un quart les dépenses énergétiques de l’entreprise, mais aussi de faire bénéficier les autres acteurs du quartier d’une électricité décarbonée à des prix réduits et garantis pendant 20 ans. De quoi engager le territoire dans une dynamique de souveraineté énergétique et allier performance économique et engagement sociétal !

Pour la construction de son nouveau site à Allonnes, ENVIE Maine a fait le choix du solaire. Avec l’accompagnement de l’opérateur solaire SeeYouSun et de son partenaire Cénovia, l’entreprise de rénovation d’électroménager a installé sur son parking 4 ombrières photovoltaïques d’une puissance totale de 210 kWc.

Une solution concrète et locale pour maîtriser les dépenses énergétiques

Quelques mois après la mise en service de sa centrale, ENVIE Maine passe un nouveau cap en s’engageant dans l’autoconsommation collective. À présent, les 220 MWh d’énergie produits annuellement pourront être consommés au local.

Concrètement, ENVIE Maine pourra consommer en direct un tiers de l’énergie qu’elle produit sur son parking. Sur une année pleine, le solaire permet de couvrir 56% de ses besoins, faisant mécaniquement baisser sa facture d’électricité de -25%. Mais ce n’est pas tout ! ENVIE Maine mettra à disposition des acteurs du territoire les quelque 161 MWh restants. La commune, mais aussi les entreprises et citoyens qui se situent dans un rayon de 2 km auront la possibilité de rejoindre le dispositif et de bénéficier pendant 20 ans d’une énergie renouvelable produite au local et à des prix garantis. Alors que la France compte moins de 1 000 boucles d’autoconsommation collective, l’initiative d’ENVIE Maine constitue une avancée majeure. Dans un contexte de volatilité des prix de l’énergie, elle permet aux acteurs des territoires de maîtriser leurs dépenses et de s’engager résolument dans la transition écologique et énergétique.

Un modèle duplicable, aux impacts sociaux et environnementaux forts

Entreprise de l’économie sociale et solidaire, ENVIE Maine œuvre pour une consommation responsable en reconditionnant et revendant des équipements électroménagers à prix réduit. Ce projet renforce son engagement en faveur d’une transition énergétique accessible à tous, en mettant en place un modèle vertueux où l’énergie produite profite directement aux acteurs locaux. Pour mener à bien ce projet, ENVIE Maine s’est appuyée sur l’expertise de son partenaire SeeYouSun. L’opérateur solaire, qui avait déjà piloté l’installation des ombrières de parking, est désormais en charge de l’ensemble des démarches administratives et juridiques liées à l’autoconsommation collective. SeeYouSun assure ainsi le rôle de Personne Morale Organisatrice et gère la répartition juste et efficace de l’électricité produite, en temps réel. « Nous sommes très heureux d’annoncer le lancement de cette nouvelle boucle d’autoconsommation collective. Avec le solaire, nous sommes à l’orée d’une révolution qui permettra non seulement de produire une énergie décarbonée au local, mais aussi de la partager entre toutes et tous à l’échelle du quartier. L’autoconsommation collective apporte de la flexibilité en rapprochant production et consommation. Elle permet aussi à chacun et chacune de se réapproprier les enjeux énergétiques, qui sont aux fondements même de toute société. Pour que cette révolution devienne réalité, nous avons besoin d’un cadre réglementaire et fiscale pérenne » conclut François Guérin, président et cofondateur de SeeYouSun.

Les chiffres clés du projet