Ã‰meraude Solaire accueille Five Arrows Ã  son capital

Le groupe Émeraude Solaire poursuit son développement dans le cadre d’un investissement minoritaire mené par Five Arrows dans lequel BNP Paribas Développement et UNEXO renouvellent leur participation. Détails de l’opération !

Fondé en 2008 et repris en 2020 par Xavier Borel avec l’appui du Groupe familial Galapagos, BNP Paribas Développement et UNEXO, Émeraude Solaire est un acteur spécialisé dans la conception, l’installation et la maintenance de centrales solaires. Implanté historiquement en Bretagne et depuis 2022 en Gironde à la suite de l’acquisition de la société Inelia, le Groupe est devenu un acteur de référence dans l’univers photovoltaïque sur l’Arc Atlantique.

Plus de 3 000 installations

Émeraude Solaire propose une offre complète d’installation de centrales photovoltaïques de 100kWc à 5MWc majoritairement sur toitures. Avec près de 170 collaborateurs, le Groupe s’adresse à une clientèle professionnelle d’agriculteurs, d’industriels, de propriétaires de bâtiments tertiaires et de collectivités. A date, le Groupe a déjà réalisé plus de 3 000 installations, soit une capacité de production d’électricité de plus de 300MWc. Le segment du photovoltaïque connait une très forte croissance et offre de larges perspectives de développement portées par les enjeux de décarbonation, l’accroissement et la volatilité des prix de l’énergie, et un contexte de durcissement de la réglementation.

« Accélérer le déploiement de nos solutions solaires et enrichir notre offre »

Fin 2024, la direction d’Émeraude Solaire a élaboré un nouveau plan stratégique visant à maintenir le rythme du développement du Groupe tant via de la croissance organique qu’externe. C’est dans ce contexte que Five Arrows Sustainable Investments (« FASI »), le fonds à impact environnemental de Five Arrows, s’est positionné comme le partenaire idéal compte tenu de sa connaissance du secteur et de sa capacité à accompagner le Groupe dans son projet de constitution d’un acteur national. « Ce rapprochement avec FASI représente une opportunité majeure pour Émeraude Solaire. Nous partageons une vision commune de l’avenir du photovoltaïque et de son rôle essentiel dans la transition énergétique. Grâce à cette alliance, nous allons accélérer le déploiement de nos solutions solaires et enrichir notre offre avec des solutions d’autoconsommation, de stockage et de recharge pour les véhicules électriques. Plus que jamais, nous sommes déterminés à proposer des solutions durables, performantes et adaptées aux défis énergétiques d’aujourd’hui et de demain. » commente Xavier Borel, président d’Émeraude Solaire.

« Un marché stimulé par les coûts énergétiques et les défis de la décarbonisation »

“Nous sommes ravis d’avoir eu l’opportunité d’investir dans Emeraude Solaire, un acteur majeur du marché photovoltaïque depuis 16 ans, reconnu pour la qualité de ses solutions et son excellent service client. Nous accompagnerons Xavier et son équipe pour tirer parti du fort potentiel de croissance du marché photovoltaïque – à la fois de manière organique et par le biais d’acquisitions ciblées -, un marché stimulé par les coûts énergétiques et les défis de la décarbonisation” conclut Jean Châtillon, Managing Director de Five Arrows. Five Arrows, la branche dédiée à l’investissement en actifs alternatifs du groupe Rothschild & Co, prend ainsi une participation minoritaire dans le Groupe aux côtés de l’ensemble des actionnaires historiques qui réinvestissent : Xavier Borel et Galapagos, ainsi que BNP Développement et UNEXO.