CompÃ©titions, confÃ©rences, espaces thÃ©matiquesâ€¦ BEPOSITIVE dÃ©voile le programme de son Ã©dition 2025

À l’approche de son ouverture, du 25 au 27 mars prochains, BEPOSITIVE, le salon de référence des professionnels de la transition énergétique, dévoile son programme. Pour cette nouvelle édition, BEPOSITIVE revient avec un programme riche en nouveautés, conçu pour décrypter les grandes tendances et accélérer les transformations du secteur. Durant trois jours, le salon rassemblera 500 exposants et marques et proposera une centaine de conférences et ateliers animés par près de 200 experts, pour analyser les évolutions réglementaires, technologiques et économiques du marché.

Parmi les temps forts incontournables : une conférence sur l’agrivoltaïsme, organisée par le SER et l’INES, pour explorer les synergies entre production solaire et agriculture ; une conférence consacrée aux matériaux biosourcés, au cœur des nouvelles pratiques constructives durables ; la Journée ActiDay, dédiée aux échanges et à la mise en réseau pour accélérer les projets innovants ; et enfin, les European Solar Games, une compétition organisée pour la première fois en France, mettant à l’honneur le savoir-faire des installateurs solaires français. Un Happy Hour sera également organisé le mercredi 26 de 18h à 20h.

Nouveauté 2025 : des Parcours de visites personnalisés

Pour cette nouvelle édition, BEPOSITIVE optimise l’expérience des visiteurs et renforce les synergies au sein du salon avec la mise en place de 6 parcours de visite thématiques :

• Réglementation, financement, cadre juridique

• Formations, métiers

• Réhabilitation, rénovation

• Solutions hybrides, technologies

• Optimisation des ressources

• Outils et bonnes pratiques

Dès leur inscription, les visiteurs recevront des recommandations personnalisées par mail, adaptées à leur profil et à leurs attentes, afin de les aider à préparer leur venue et à cibler les exposants les plus pertinents. Ils pourront ainsi planifier leurs rendez-vous, mettre en favoris les conférences et ateliers qui les intéressent, mais aussi retrouver une sélection des incontournables du salon. Sur place, une dizaine de bornes interactives seront déployées pour guider les professionnels en temps réel. En y accédant, ils pourront consulter leur parcours de visite, découvrir les temps forts et animations clés du jour, mais également obtenir des suggestions pour optimiser leur découverte du salon. Un dispositif conçu pour faciliter la découverte des innovations, maximiser les rencontres et rendre chaque visite plus efficace.

Afin d’analyser les grandes tendances du secteur et d’anticiper les défis, solutions et déploiement à venir, cinq espaces dédiés – l’Agora, le Forum Exposants et trois Ateliers – accueilleront des interventions sur les thématiques majeures de la transition énergétique. Ces échanges offriront un éclairage concret sur les avancées technologiques, les retours d’expérience et les bonnes pratiques en matière de bâtiment durable, énergies renouvelables, génie climatique, chaleur renouvelable et solutions innovantes. Nouvel espace de conférences sponsorisé par Huawei Digital Power, l’Agora est spécialement conçue pour aborder des thématiques stratégiques et transversales liées aux marchés de l’énergie et du bâtiment.

Ouverte à tous les acteurs de la filière, l’Agora accueillera des tables rondes animées par des experts et pilotées par un animateur, encourageant échanges et débats sur les grands enjeux qui dessinent l’avenir des secteurs. Parmi elles :

• Retour d’expérience : Rénovation des bâtiments anciens,

• Réinventer la Valorisation de l’Énergie Solaire : Alternatives à l’Obligation d’Achat (OA),

• Intelligence artificielle : la meilleure amie de vos chantiers,

• Recharge pour VE : quelles solutions et innovations au service des particuliers et des entreprises ?

• Réemploi & tri des déchets : comment impliquer les artisans et les petites entreprises du bâtiment ?

• Géothermie : les bonnes questions à se poser pour mettre en place une installation performante.

Ateliers EnR, TEcsol et sol Solidaire en vedette

Au travers d’interventions organisées par AuRA Digital Solaire, Enerplan, Hespul, GMPV-FFB, INES, l’Institut Smart Grids, Sol Solidaire et Tecsol, l’espace Ateliers Énergies Renouvelables proposera un tour d’horizon des enjeux et innovations liés aux énergies renouvelables. Parmi les sujets abordés : autoconsommation collective, photovoltaïque flottant, stockage de l’énergie, pilotage de la consommation et accès aux données du réseau en temps réel. L’accent sera également mis sur la montée en compétences des professionnels, permettant ainsi d’avoir une vision d’ensemble des perspectives de la filière EnR en 2025.

Encadré

Des compétitions pour valoriser l’excellence et l’innovation

Cette année, le salon BEPOSITIVE mettra à l’honneur le savoir-faire des professionnels du secteur à travers deux compétitions phares : les European Solar Games et les BEPOSITIVE Awards. Pour la première fois en France, BEPOSITIVE accueillera la compétition des European Solar Games. Ce championnat, organisé par le groupe Enstall (dont la marque Esdec est historiquement présente sur le salon) met en compétition des installateurs de panneaux photovoltaïques, avec l’objectif de sensibiliser le public à la sécurité et à la qualité des installations. Lancée en 2019, cette rencontre se déroule régulièrement lors de plusieurs événements européens consacrés aux EnR, notamment en Angleterre, aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.

Durant les 2 premiers jours du salon, 8 binômes d’installateurs Français s’affronteront au cours de plusieurs épreuves : 1 h pour poser 6 panneaux solaires sur une toiture. Le dernier jour aura lieu la finale avec les 2 meilleurs binômes. Les équipes seront évaluées par un jury d’experts sur la qualité, le montage, le câblage et la sécurité de leur installation. Parmi les sponsors de la compétition, tous exposants sur le salon : Dualsun, PowR Group, RI2E et Enphase. Qualit’EnR fera également parti du jury.

Dates des épreuves