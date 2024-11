Entreprise/De Montauban, Dome Solar pilote la commercialisation du procÃ©dÃ© Roof Solar pour toitures terrasses

Depuis plus de 15 ans, la société Dome Solar, implantée à Reze en proche banlieue nantaise, s’est fait un nom en proposant une large gamme de procédés photovoltaïques pour toitures inclinées et ombrières. Elle dispose aujourd’hui d’un procédé qui complète parfaitement la gamme, le Roof Solar dédié à la mise en œuvre de modules photovoltaïques sur toitures terrasses. Un précieux enrichissement de gamme orchestré de l’agence de Montauban !

« On ne devrait jamais quitter Montauban ». Cette réplique culte des Tontons Flingueurs a été prise au pied de la lettre par David Dejean-Servieres qui a intégré Dome Solar, suite à la cession de sa société Kogys au groupe nantais. Montalbanais d’origine et de cœur, David Dejean-Servieres a, avec l’accord de sa direction, créé une agence Dome Solar à Montauban. De quoi renforcer le maillage territorial de l’entreprise avec cet ancrage fort dans le sud-ouest de l’Hexagone !

« Des actions de prescriptions auprès des acteurs des métiers de la construction »

Cette agence montalbanaise de Dome Soler a, entre autres spécificités, l’exclusivité du pilotage de la commercialisation du procédé Roof Solar. David Dejean-Servieres en est le directeur, comme il est en toute logique, le directeur du marché Toitures Terrasses de Dome Solar. « Nous avons monté une équipe commerciale dynamique et expérimentée, avec Estelle Chang sur Lyon et David Racot sur Tarbes, qui à travers de nombreux déplacement sur le territoire national, va à la rencontre des clients et prospects. Nous réalisons des actions de prescriptions auprès des acteurs des métiers de la construction, Architectes, Maîtres d’œuvre, Contractants Généraux, Promoteurs immobiliers, Plateformes logistiques pour qui aujourd’hui le photovoltaïque est un élément incontournable et qui doit intégrer leurs projets de constructions. La nouvelle loi climat et résilience étant là pour le rappeler » souligne David Dejean-Servieres. Sur cette gamme de produits d’un niveau technique élevé, les professionnels des structures d’intégration touchent le plus souvent à des bâtiments ERP délicats à équiper. Il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie. L’Avis Technique dont jouit le procédé Roof Solar y est un Graal incontournable. « Il y a beaucoup d’enjeux autour de la gamme Roof Solar avec des équipes R&D dédiées et une politique de développement dynamique suivant le principe de l’amélioration continue » reconnaît le directeur d’agence.

Sans percement et sans lestage

En lui-même, le produit Roof Solar affiche de nombreux atouts. Sans percement – gage d’une grande fiabilité à l’étanchéité -, sans lestage – garantie d’un gain de poids -, le procédé est thermosoudé à l’étanchéité. « Les rails de 60 cm permettent également de mieux répartir la charge. Pour des toitures sensibles, la caractéristique est déterminante » détaille David Dejean-Servieres. Parmi ses autres points forts, on peut citer la livraison en kit pré-assemblé qui permet de substantiels gains de rapidité et une facilité de pose, le matériau aluminium vecteur de durabilité mais aussi la mise à disposition d’une version inclinée assurance d’une optimisation de la production d’énergie. La commercialisation du Roof Solar a été rendue possible grâce au co-développement du procédé, avec des partenaires historiques de l’étanchéité comme les sociétés IKO avec la version Roof Solar BITUME & PVC, ELEVATE avec la version Roof Solar TPO ou encore Kingspan Etanchéité avec la version Roof Solar EVALON. Véritable challenger sur ce marché de la toiture-terrasse, Dome Solar, champion des intégrations sur toitures inclinées, s’est donné les moyens de réussir une belle percée sur ce segment d’activité. Comme un trois-quart centre prend un intervalle à Sapiac, le stade de Montauban, terre de rugby…

Encadré

L’agence de Montauban, back-office de la R&D et de la formation pour le Roof Solar

L’agence de Montauban est depuis 6 mois, la base arrière des ingénieurs du département R&D basés à Reze. C’est dans le sud-ouest que sont construites, les maquettes qui seront envoyées dans les différents laboratoires afin d’y être testées pour mesurer résistance mécanique et tenue au feu du procédé. Un travail d’ampleur et sans fin, à la vue des évolutions rapides et perpétuelles des modules photovoltaïques mis sur le marché. C’est aussi à l’agence de Montauban, que prospects et clients se retrouvent régulièrement pour assister à des séances de découverte et formation de toute la gamme Roof Solar. Dans un cadre convivial, chacun peut découvrir toutes les spécificités du procédé à travers de nombreuses maquettes.