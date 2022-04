Lâ€™Institut Montaigne analyse et chiffre les propositions des candidats pour lâ€™Ã©nergie

Guerre en Ukraine et risques pour la souveraineté énergétique de la France et de l’Europe, défis environnementaux pressants, Europe, compétitivité et économie, pouvoir d’achat, santé, territoires, Europe et international… Dans ce contexte, que proposent les candidats pour assurer l’avenir énergétique de notre pays ? Leurs mesures sont-elles faisables, combien coûtent-elles ? Pour répondre à ces questions et comparer les programmes des candidats à quelques jours du premier tour de l’élection, l’Institut Montaigne reconduit son opération de chiffrage et d’analyse des programmes des principaux candidats à l’élection présidentielle 2022, opération menée avec succès en 2012 et 2017.

Avec l’appui d’une équipe de plus de 25 experts, près de 250 mesures sont progressivement passées au crible par l’Institut Montaigne. Elles sont sélectionnées selon l’importance de leur impact budgétaire, leur incidence environnementale mais aussi leur pertinence au regard du débat public. Un dialogue contradictoire avec les équipes de campagne est organisé pour chaque mesure chiffrée afin que celles-ci puissent faire valoir leur point de vue. En cas de désaccord sur l’analyse d’une mesure, celui-ci sera expliqué dans l’analyse et l’estimation du candidat affichée à côté de celle de l’Institut Montaigne.

« Avec ce travail, l’Institut Montaigne se propose d’apporter un éclairage étendu et approfondi sur les programmes et les propositions des candidats, dans le cadre de la présidentielle 2022. Nous souhaitons contribuer à la crédibilité de la parole et de l’action politique, nourrir le débat démocratique d’éléments objectifs ainsi que sensibiliser les citoyens comme les responsables politiques aux enjeux économiques, environnementaux et budgétaires induits par les propositions des candidats » précise Victor Poirier, directeur des publications de l’Institut Montaigne. Le site Présidentielle 2022 de l’Institut Montaigne donne les clés des ambitions énergétiques des candidats.

www.institutmontaigne.org/presidentielle-2022/