(3)MacKenzie/2025 sera lâ€™annÃ©e de la rationalisation pour le secteur manufacturier solaire

Au cours des deux dernières années, le monde a connu des prix bas sans précédent pour les panneaux solaires, la surcapacité mondiale obligeant les fabricants à une concurrence féroce. Alors que les acheteurs de modules étaient ravis de constater des prix record, d’autres étaient préoccupés par l’impact de ces bas prix sur l’industrie manufacturière.

2025 apporte un changement substantiel alors que les prix augmenteront jusqu’à environ 0,15 $ US/W FOB Chine, atteignant des niveaux jamais vus depuis 2021. Même s’il existe encore des surcapacités dans tous les segments de la fabrication de composants de modules, les fabricants se sont engagés à limiter la production. Les fabricants de polysilicium GCL et Tongwei ont accepté de limiter leur production, tandis que les principaux fabricants de modules comme Trina, Longi, Jinko, JA, Canadian Solar et Tongwei sont parvenus à un consensus sur un prix minimum. Les fabricants de modules ont également décidé de limiter la production aux niveaux de la demande mondiale, ce qui entraînera à nouveau un marché favorable aux vendeurs.

La Chine continuera d’être le centre mondial de fabrication d’équipements solaires, avec 75 % (1,2 TW) de la capacité opérationnelle mondiale de production des principaux composants du module et d’énergie solaire. Néanmoins, des pôles manufacturiers portés par les initiatives gouvernementales verront le jour. Par exemple, en Inde, la capacité des cellules augmentera à mesure que le gouvernement introduira la liste approuvée des fabricants de cellules dans le but de réduire la dépendance à l’égard de cellules provenant de Chine. De plus en plus de capacités de modules, de cellules et même de wafers seront mises en ligne aux États-Unis alors que dans le même temps des cellules et des modules du Cambodge, de Malaisie, de Thaïlande et du Vietnam seront soumis à des droits de douane.

Le Moyen-Orient émerge également comme un nouveau pôle de production de composants solaires, attirant de multiples acteurs pour renforcer les capacités de la région en matière de polysilicium, de plaquettes, de cellules et de modules. Des investissements qui se comptent en milliards de dollars et les incitations motivent les fabricants chinois à établir leurs centres de fabrication en Arabie Saoudite, à Oman, aux Émirats arabes unis et en Égypte. Cette capacité permettra de répondre à la demande locale croissante et d’approvisionner le marché américain, en évitant les tarifs douaniers appliqués sur les modules du sud-est asiatique.