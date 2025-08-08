L’Italie s’apprÃªte Ã  porter la part des EnR dans la production d’Ã©lectricitÃ© Ã  plus de 55 % d’ici 2035

L’Italie a encouragÃ© le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables par le biais de ses principales stratÃ©gies et politiques Ã©nergÃ©tiques, notamment la StratÃ©gie Ã©nergÃ©tique nationale et le Plan national intÃ©grÃ© pour l’Ã©nergie et le climat, tout en mettant l’accent sur la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique. En consÃ©quence, les Ã©nergies renouvelables devraient dÃ©passer l’Ã©nergie thermique en tant que principale source de production d’Ã©lectricitÃ© en Italie en 2030 et continuer d’augmenter leur part pour atteindre 55,9 % en 2035, selon Global Data.

L’Ã©nergie renouvelable a dominÃ© le mix de capacitÃ© de l’Italie en 2024 avec une part de 43,4 %. Elle devrait Ãªtre la technologie de pointe en 2035, avec une part de 70,6 %. Elle a Ã©tÃ© suivie de prÃ¨s par l’Ã©nergie thermique, qui reprÃ©sentait 42,3 % de la part de capacitÃ© en 2024 et devrait connaÃ®tre une baisse Ã 21,4 % en 2035. En 2024, l’Ã©nergie thermique a dominÃ© le mix de production avec 51,3 %, tandis que les Ã©nergies renouvelables reprÃ©sentaient 34,9 %. Les grandes centrales hydroÃ©lectriques reprÃ©sentaient la part restante de 13,8 %.

L’Italie n’est pas connue pour possÃ©der des rÃ©serves nationales substantielles de combustibles fossiles et est fortement dÃ©pendante des importations. En tant que deuxiÃ¨me importateur de gaz en Europe, aprÃ¨s l’Allemagne, l’Italie s’approvisionne en gaz naturel auprÃ¨s de l’AzerbaÃ¯djan, de l’AlgÃ©rie, de la Libye et d’autres pays. L’Italie satisfait la plupart de ses besoins en gaz par le biais d’importations, ce qui peut offrir une solution Ã court terme. Cependant, le gouvernement cherche activement Ã accroÃ®tre la capacitÃ© d’Ã©nergie renouvelable afin de rÃ©duire la dÃ©pendance Ã l’Ã©gard des sources Ã©trangÃ¨res. Â« Ã€ l’heure actuelle, l’Italie est prÃªte Ã investir dans deux secteurs principaux : la production d’Ã©nergie solaire et Ã©olienne. PoussÃ© par son potentiel substantiel et ses objectifs environnementaux, le gouvernement a dÃ©cidÃ© d’augmenter la part des Ã©nergies renouvelables dans sa consommation totale d’Ã©nergie Ã 40 % d’ici 2030Â Â» commente Attaurrahman Ojindaram Saibasan, analyste principal de lâ€™Ã©nergie chez GlobalData.

Atteindre 50 GW de capacitÃ© solaire photovoltaÃ¯que

L’Italie vise Ã atteindre une part de 40 % d’Ã©nergies renouvelables dans la consommation finale brute et une production d’Ã©lectricitÃ© renouvelable de 65 % d’ici 2030. Le pays s’est fixÃ© pour objectif d’avoir 27 % de sa capacitÃ© Ã©lectrique Ã partir d’Ã©nergies renouvelables d’ici cette annÃ©e-lÃ . D’ici 2030, elle vise Ã porter sa capacitÃ© installÃ©e totale d’Ã©nergie renouvelable Ã 93,2 GW et sa production d’Ã©lectricitÃ© Ã 186,8 TWh grÃ¢ce aux Ã©nergies renouvelables. Il vise Ã atteindre 50 GW de capacitÃ© solaire photovoltaÃ¯que, 74 TWh de production d’Ã©lectricitÃ© grÃ¢ce au solaire photovoltaÃ¯que et 18,2 GW de capacitÃ© Ã©olienne d’ici 2030. L’une des principales forces qui faÃ§onnent le marchÃ© italien de l’Ã©lectricitÃ© est son dÃ©vouement aux objectifs climatiques, tant au niveau national qu’en tant que membre de l’Union europÃ©enne (UE). L’Italie est tenue d’adhÃ©rer au paquet Â« Fit for 55 Â» de l’UE et au Green Deal europÃ©en, qui visent collectivement Ã rÃ©duire les Ã©missions de gaz Ã effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030 et Ã atteindre des Ã©missions nettes nulles d’ici 2050.

Attaurrahman Ojindaram Saibasan poursuit : Â« Ces objectifs ambitieux ont contraint l’Italie Ã accÃ©lÃ©rer la dÃ©carbonisation de son secteur de l’Ã©lectricitÃ©, en passant d’une production d’Ã©lectricitÃ© Ã base de combustibles fossiles Ã des sources d’Ã©nergie renouvelables, notamment l’Ã©nergie solaire, Ã©olienne et hydroÃ©lectrique. La stratÃ©gie nationale met l’accent sur l’Ã©lectrification des secteurs d’utilisation finale, soit les transports, le chauffage et l’industrie, ce qui devrait entraÃ®ner une augmentation marquÃ©e de la demande d’Ã©lectricitÃ©Â Â». Cette transformation en cours oriente les dÃ©cisions d’investissement, la modernisation du rÃ©seau et la planification des infrastructures sur l’ensemble du marchÃ© de l’Ã©lectricitÃ©. Le paysage du secteur de l’Ã©lectricitÃ© en Italie a subi des changements significatifs au cours des derniÃ¨res dÃ©cennies, et le pays devrait passer Ã une Ã©conomie basÃ©e sur l’Ã©nergie verte dans un avenir prÃ©visible. NÃ©anmoins, l’Italie se heurte Ã plusieurs obstacles qui doivent Ãªtre surmontÃ©s. Le principal dÃ©fi dans le secteur de l’Ã©lectricitÃ© est la forte dÃ©pendance du pays Ã l’Ã©gard des importations d’Ã©nergie, en particulier de la France et de la Suisse.