Entech remporte un contrat pour la construction de 400 MWh de stockage dâ€™Ã©nergie en partenariat avec Eiffage Ã‰nergie SystÃ¨mes

Entech annonce la signature, en partenariat avec Eiffage Energie SystÃ¨mes, dâ€™un contrat portant sur la construction de deux centrales de stockage (BESS) situÃ©es en France, pour le compte dâ€™un dÃ©veloppeur de projets dâ€™infrastructures de raccordement au rÃ©seau Ã©lectrique. La mise en service de ces projets est prÃ©vue au cours du 1er semestre 2027.

Le contrat remportÃ© par Entech et Eiffage Energie SystÃ¨me porte sur la construction de deux unitÃ©s de stockage dâ€™Ã©nergie (Battery Energy Storage System), y compris lâ€™approvisionnement des batteries, et du poste HTB associÃ© permettant leur raccordement au rÃ©seau de transport dâ€™Ã©lectricitÃ© HTB 225kV gÃ©rÃ© par RTE. Dâ€™une puissance totale de 200MW/400MWh, ces deux projets situÃ©s en France seront assortis de contrats d’opÃ©ration et de maintenance sur 15 ans.

Par sa complÃ©mentaritÃ© avec les Ã©nergies renouvelables, le stockage dâ€™Ã©lectricitÃ© par batteries reprÃ©sente une brique essentielle de la transition Ã©nergÃ©tique. Tout en optimisant lâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables dans le mix Ã©nergÃ©tique, les systÃ¨mes de stockage contribuent Ã la stabilitÃ© du rÃ©seau Ã©lectrique en termes de frÃ©quence et renforcent sa rÃ©silience face aux variations dâ€™offre et de demande dâ€™Ã©lectricitÃ©.

Â« Ce nouveau contrat est une belle maniÃ¨re de dÃ©buter 2026 et vient renforcer la robustesse de notre carnet de commandes Â» confie Christopher Franquet, PDG et Fondateur dâ€™Entech. Â« La transition Ã©nergÃ©tique vers un mix plus Ã©quilibrÃ© se poursuit. Entech fait partie des acteurs structurants de cette transition grÃ¢ce Ã sa maÃ®trise du stockage. Je tiens Ã fÃ©liciter les Ã©quipes pour ce contrat dâ€™envergure qui sâ€™inscrit dans le cadre de notre feuille de route visant Ã horizon 2029 un chiffre dâ€™affaires supÃ©rieur Ã 300 Mâ‚¬. Â»