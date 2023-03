Lâ€™agrivoltaÃ¯sme dispose dÃ©sormais dâ€™un pÃ´le national de recherche et innovation

À l’initiative d’INRAE, mardi 28 février dernier au Salon international de l’agriculture, 37 structures ont signé un protocole d’accord pour créer un Pôle national de recherche, innovation et enseignement sur la thématique de l’agrivoltaïsme. De quoi séparer le bon grain de l’ivraie sur une pratique qui porte trop souvent à polémique !

Le pôle national de recherche, innovation et enseignement vise à fédérer les recherches conduites en France autour de la production agricole et électrique. Rassemblant des acteurs publics et privés, ce pôle doit permettre le développement raisonné de la technologie photovoltaïque sur les terres agricoles, en cohérence avec la loi votée au Sénat en février 2023 encadrant l’agrivoltaïsme.

S’assurer que les projets d’agriPV répondent avant tout à une problématique agricole

Créer des connaissances pour maintenir ou améliorer la production agricole, tout en produisant de l’énergie électrique : c’est l’objectif majeur d’INRAE et de ses partenaires en matière d’agriphotovoltaïsme (agriPV). Installés dans une parcelle agricole, des panneaux photovoltaïques permettent ainsi de moduler le rayonnement et de protéger les plantes ou les animaux d’élevage contre la grêle, le gel ou la canicule. INRAE, un des pionniers dans les recherches sur l’agriPV , accompagne déjà de nombreux projets de recherche en partenariat avec diverses entreprises spécialistes du photovoltaïsme. L’objectif est toujours de s’assurer que les projets d’agriPV répondent avant tout à une problématique agricole pour avoir une véritable synergie entre production alimentaire et production d’énergie.

Signature d’un accord-cadre du consortium dans les six prochains mois

Dans cette optique, INRAE met en place et coordonne le Pôle national de recherche, d’innovation et d’enseignement sur l’agriphotovoltaïsme (PNR AgriPV), basé sur son centre Nouvelle-Aquitaine-Poitiers à Lusignan. Il s’agit d’un consortium qui rassemble aujourd’hui plus d’une trentaine d’unités de recherches des établissements publics de recherche et d’enseignement ainsi que des entreprises des secteurs énergétique et agricole. Par ce protocole d’accord, les partenaires actent leur volonté de signer, dans les six prochains mois, l’accord-cadre du consortium. Les signataires s’engagent à mutualiser les coûts et les risques de la recherche, tout en partageant les bénéfices dans la perspective d’un développement durable et vertueux de la technologie photovoltaïque sur les terres agricoles. La démarche scientifique du pôle s’appuiera sur un réseau d’infrastructures, gérées par les partenaires, couvrant un grand nombre de cultures/élevages ainsi que de conditions pédo-climatiques et sociales. Le PNR AgriPV a aussi vocation à contribuer à la formation et à l’appui aux politiques publiques. Une initiative louable !