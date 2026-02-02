Entech et TotalEnergies construisent un systÃ¨me de stockage hybride Ã©olien de 8MW/8MWh en Guadeloupe

Entech annonce la signature dâ€™un contrat dâ€™environ 5 Mâ‚¬ avec TotalEnergies pour la construction en Guadeloupe dâ€™un systÃ¨me de stockage de 8 MW/8 MWh raccordÃ© Ã un parc Ã©olien composÃ© de 10 Ã©oliennes. La mise en service de ce projet est prÃ©vue au cours du 1er semestre 2027.

Dans le cadre de ce contrat, Entech assurera la fourniture des batteries, des systÃ¨mes de conversion dâ€™Ã©nergie ainsi que deux points de livraison. Lâ€™entreprise prendra Ã©galement en charge lâ€™ensemble du gÃ©nie Ã©lectrique, ainsi que la mise en service complÃ¨te des installations, incluant le raccordement des points de livraison en coordination avec le gestionnaire de rÃ©seau de distribution (GRD). Par sa nature hybride, ce projet contribuera directement Ã la stabilitÃ© du rÃ©seau Ã©lectrique de lâ€™Ã®le et permettra une meilleure intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables en assurant une production dâ€™Ã©lectricitÃ© plus Ã©troitement corrÃ©lÃ©e Ã la demande.

Un systÃ¨me de stockage hybride intelligent pour renforcer la rÃ©silience des rÃ©seaux insulaires

Le stockage par batteries constitue ainsi un levier essentiel pour renforcer la rÃ©silience des rÃ©seaux insulaires et accompagner la transition Ã©nergÃ©tique des territoires. Â« Nâ€™Ã©tant pas connectÃ©es au rÃ©seau Ã©lectrique de la mÃ©tropole, les Ã®les sont devenues des prÃ©curseurs dans la gestion de l’Ã©nergie propre et intelligente ces derniÃ¨res annÃ©es, Â» dÃ©clare Christopher Franquet, PDG et Fondateur dâ€™Entech. Â« En Guadeloupe, TotalEnergies exploite plusieurs centrales solaires et fermes Ã©oliennes. Ce projet est une occasion pour nos deux groupes de poursuivre leur coopÃ©ration au-delÃ du territoire mÃ©tropolitain. En favorisant une meilleure intÃ©gration de lâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable dans le mix Ã©nergÃ©tique, nos systÃ¨mes de stockage hybrides vont contribuer Ã accroÃ®tre lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique de la Guadeloupe. Â»