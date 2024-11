En 2024, Girasole Energies confirme sa trajectoire de croissance

Portée par une vision de décarbonation et d’indépendance énergétique des territoires, Girasole Energies a su, en seulement 18 mois, se faire une place parmi les acteurs français majeurs du solaire en toitures. Après le succès des deux premiers portefeuilles de projets (60 MWc, 270 centrales, 92 M€ d’investissement), dont les dernières mises en service sont attendues au premier trimestre 2025, l’entreprise franchit une nouvelle étape en 2024 : le financement de son troisième portefeuille de projets.

Ce dernier, portant sur un investissement global de 130 M€ et sur 80 MWc de puissance installable, a été réalisé au travers d’un double “repeat deal” de 5 SPV avec des établissements bancaires français. Il assure le déploiement, sur toute la France, de plus de 245 centrales photovoltaïques avec des typologies de projets très diversifiées (rénovation de bâtiments, construction d’ombrières ou de bâtiments neufs, surimposition de toitures existantes). Les accords de financement de ces 5 SPV ont été obtenus de manière cadencée au fil de l’exercice 2024, offrant une souplesse opérationnelle non négligeable. Les premières constructions ont été réalisées en milieu d’année et le déploiement de ce portefeuille occupera les équipes de Girasole Energies une partie de l’année 2025.

L’entreprise prépare déjà la suite. La maturité d’une partie de son pipe de projets nécessitera, dès début 2025, un accord de financement pour un quatrième portefeuille. Les besoins seront croissants puisque ce dernier devrait représenter un investissement global de plus de 150 millions d’euros sur 6 SPV pour une capacité additionnelle dépassant les 100 MWc. “Nous sommes ravis d’annoncer la conclusion de notre troisième campagne de financement de projets. Je remercie l’ensemble des acteurs impliqués dans la belle dynamique que vit le groupe Girasole Energies. L’ambition annoncée, à la création de l’entreprise, de déployer à minima 500 MWc de nouvelles capacités photovoltaïques sur le territoire français d’ici fin 2028, est plus que jamais d’actualité. La qualité de notre processus opérationnel, le support de l’ensemble de nos partenaires et la pertinence de nos offres (au service de l’autoconsommation ou de l’injection réseau) confortent notre trajectoire” se réjouit Pierre-Marie BERLINGERI, Directeur général du groupe Girasole Energies.