À l’occasion de ses 20 ans, Enercoop lance une levée de fonds de 6 millions d’€ pour poursuivre son développement

Enercoop, seul fournisseur d’électricité national sous forme coopérative proposant une électricité 100% française et renouvelable, fête cette année ses 20 ans d’existence. Autant d’années d’engagement pour une transition énergétique locale, citoyenne et solidaire. Un anniversaire qui est aussi l’occasion d’annoncer une levée de fonds de 6 millions d’euros !

Depuis 2005, Enercoop, réseau de 13 coopératives implantées dans toute la France métropolitaine a permis la fourniture de 528 GWh d’électricité renouvelable en 2024 à ses client·es partout en France. Cet anniversaire, qui souligne la réussite d’un modèle d’organisation unique en son genre dans le domaine de l’énergie, est aussi l’occasion d’annoncer une levée de fonds de 6 millions d’euros.

Une levée de fonds pour renforcer son modèle coopératif

Pour relever les défis des 20 années à venir, Enercoop lance une levée de fonds de 6 millions d’euros, répartie entre les 13 coopératives du réseau Enercoop.

L’objectif premier est de renforcer la production par les coopératives, d’une électricité renouvelable et citoyenne, en France, grâce au développement de parcs solaires et éoliens. Ceci à l’échelle locale, en impliquant les acteurs concernés par la production et la consommation d’énergie : collectivités, habitants, entreprises. Les retombées économiques bénéficient ainsi au territoire par un meilleur partage de la valeur. Cette production “en propre” représente aujourd’hui 6 % de l’électricité fournie par Enercoop. L’ambition est d’atteindre 25 % d’ici 2030. Par ailleurs, cette levée de fonds vise à renforcer les fonds propres d’Enercoop pour augmenter sa capacité d’emprunt afin de conclure des contrats de long terme avec des producteurs d’énergie renouvelable. Ces contrats (appelés Power Purchase Agreement) permettent de sécuriser un approvisionnement en électricité renouvelable, sur des durées de 25 à 30 ans, à un coût défini à l’avance et adossé au coût de production. Ils constituent aujourd’hui 20 % de l’approvisionnement des clients particuliers et petits professionnels, avec une visée de 30 % à terme. Enfin, cette levée de fonds doit permettre d’investir dans les outils numériques pour optimiser la qualité de service auprès des clientes et clients de la coopérative. Cette levée de fonds est accessible à toutes et tous (investisseurs, collectivités, particuliers, etc.), du 22 septembre au 31 décembre 2025 via l’achat de parts sociales ou de titres participatifs.

Un modèle citoyen qui a fait ses preuves

Enercoop est né en 2005 en réponse à l’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité. Dès son origine, la coopérative a choisi de proposer une électricité 100 % renouvelable et produite en France, dans une logique de circuit court. De plus, son modèle coopératif (SCIC) fait d’Enercoop le seul opérateur du marché de l’électricité qui ne rémunère pas d’actionnaires et dont la gouvernance est partagée entre salarié·es, producteurs et consommateurs. Enercoop, dont l’offre pour les particuliers est reconnue par l’ADEME qui lui a attribué le label VertVolt “très engagée”, s’inscrit dans un scénario d’une France 100 % renouvelable et place également la sobriété et l’efficacité énergétique au cœur de son action. En conséquence, Enercoop invite ses client⋅es à consommer moins et mieux. “Notre modèle repose sur la coopération, la transparence, l’ancrage local et la sobriété. Pour nous, la transition énergétique ne peut pas être uniquement technologique : elle doit aussi être juste et partagée. C’est ce que nous défendons depuis 20 ans, et c’est ce que cette levée de fonds nous permettra de continuer à construire”, explique Béatrice Delpech, directrice générale adjointe d’Enercoop.

Encadré

Enercoop en chiffres en 2025

112 030 client·es

66 953 sociétaires

577 sites de production en contrat direct,

55 sites de production appartenant aux coopératives Enercoop

⅔ sites de production appartenant à des collectifs citoyens et collectivités

13 coopératives

345 salarié·es