ENTECH : chiffre dâ€™affaires annuel multipliÃ© par 2,2

Entech, la société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, enregistre au 31 mars 2022 un chiffre d’affaires annuel de 20,8 M€, à comparer à 9,4 M€ sur l’exercice précédent, soit une croissance de +121%. Comme annoncé en janvier, Entech dépasse l’objectif de chiffre d’affaires affiché lors de son introduction en Bourse, avec une forte croissance sur les 3 segments d’activité. Dans un environnement marqué par des tensions persistantes sur les approvisionnements, Entech confirme son objectif d’un EBITDA annuel autour de l’équilibre.

« Pour son premier exercice de société cotée, Entech enregistre une forte dynamique d’activité qui nous amène au-delà des objectifs fixés à l’automne. Je tiens à remercier nos équipes pour leur forte implication et nos clients pour leur confiance sans cesse renouvelée. » déclare Christopher Franquet, Président directeur général d’Entech.

Croissance forte sur chacun des 3 segments d’activité

L’activité de stockage bénéficie à la fois de la forte dynamique des projets on-grid, essentiellement sur les réseaux domestiques (8,5 M€), et de la reprise progressive des projets off-grid à l’international (1,0 M€) permise par la levée des restrictions de déplacement liées à la crise sanitaire.

L’activité de production (conception et installation de centrales photovoltaïques), qui représente 53% du CA, est constituée à 77% de grands projets de centrales au sol (d’une puissance installée de 5 MWc et plus). La forte dynamique commerciale sur ce segment permet d’enregistrer un chiffre d’affaires multiplié par 2,8 sur l’exercice.

L’activité hydrogène est principalement liée au projet initié au cours de l’exercice précédent, avec des avancées significatives réalisées au cours de l’année.

Augmentation de la taille des projets

La taille des projets, levier de croissance et de rentabilité, a significativement augmenté au cours de l’exercice : la taille moyenne des prises de commandes est ainsi passée de 775 k€ en 2020 (exercice clos au 31.03.21) à 1 474 k€ en 2021 pour les projets de stockage et de 930 k€ à 1 340 k€ pour les centrales photovoltaïques.

Cette augmentation de la taille des projets est liée à une visibilité croissante et l’excellente réputation d’Entech sur les marchés de la production et du stockage d’énergies renouvelables, mais aussi à la qualité des prestations assurées et à la réussite des projets réalisés pour de grands opérateurs énergéticiens, qui refont ainsi appel à Entech sur leurs projets ultérieurs.

Perspectives

Dans un contexte de tensions persistantes sur les approvisionnements, en particulier pour les batteries et les panneaux solaires, Entech réussit à préserver l’équilibre financier de ses projets et confirme son objectif pour l’exercice écoulé d’un EBITDA autour de l’équilibre.

Sur l’exercice en cours, la croissance attendue permet de confirmer les objectifs moyen-terme 2025 (exercice clos le 31 mars 2026), soit un chiffre d’affaires d’environ 130 M€ et une marge d’EBITDA de l’ordre de 20%.

Indispensable pour soutenir cette ambition, le recrutement de nouveaux talents, en particulier commerciaux et ingénieurs, se poursuit conformément au plan. Ainsi, Entech a intégré avec succès plus de 25 salariés entre l’introduction en bourse en octobre 2021 et aujourd’hui.