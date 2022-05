Les rencontres solaires de l’Ouest fÃªtent les 10 ans du rÃ©seau Atlansun le 5 juillet prochain

Afin de célébrer cette année ses 10 ans, le réseau Atlansun des acteurs professionnels de la filière solaire du Grand Ouest, organise les rencontres solaires de l’Ouest le Mardi 5 juillet 2022 à Saint-Joachim (44). Le Président d’Atlansun, Olivier Loizeau, les partenaires institutionnels d’Atlansun et le Maire de la Ville de Saint-Joachim auront le plaisir d’introduire cette journée. Au cours de la matinée, la Plénière aura pour thème « L’énergie solaire au cœur de la transition énergétique des territoires : quels leviers pour une accélération du développement des projets solaires ? », une pièce en deux actes :

• ACTE 1 : 10h30 – 11h45

Le solaire au cœur de la stratégie énergétique des collectivités locales :

De la planification à l’acte d’aménagement durable

• ACTE 2 : 11h45 – 13h

Le solaire, vecteur de développement économique et territorial

L’après-midi sera consacré à des ateliers qui proposeront des sujets très éclectiques

SESSION 1 : 14h30 – 15h15

• Atelier 1 : Le solaire au service de la transition énergétique des entreprises : initiatives inspirantes. Animé par RUPTUR

• Atelier 2 : La collectivité au coeur des projets solaires de son territoire : de spectateur à moteur. Animé par Territoires d’énergie Pays de la Loire (Syndicats d’énergies des Pays de la Loire)

• Atelier 3 : Construction et rénovation « PV ready » : préconisations et points de vigilance. Animé par Novabuild

SESSION 2 : 15h30 – 16h15

• Atelier 4 : Agrivoltaïsme : quelles pratiques pour des projets concertés dans le Grand Ouest ? Animé par la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire et l’APEPHA

• Atelier 5 : Développer des projets solaires thermiques : l’approche « usage » pour accélérer. Animé par SolisArt et Eklor

• Atelier 6 : Innovations, le solaire de demain : Le BIPV et ses applications. Animé par ASCA

Sans oublier les promenades solaires : Visites d’installations solaires de Saint-Joachim : complexes sportifs, projet d’ombrières sur le cimetière, chapelle …

La fin de journée donnera lieu à une conférence inspirante animée par Julien Dossier auteur de “Renaissance écologique : 24 chantiers pour le monde de demain”

De quoi coller à la feuille de route, écrite pour la période 2019-2021 par le Conseil d’Administration Atlansun : développer la part de l’énergie solaire dans le mix énergétique régional au service de tous (entreprises, particuliers, collectivités…) en renforçant la filière solaire du Grand Ouest.

