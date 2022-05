Assises EuropÃ©ennes de la Transition EnergÃ©tique du 31 mai au 2 juin dans le Grand GenÃ¨ve

Dans moins d’une semaine, la sobriété énergétique sera au cœur de 17 plénières, 114 ateliers et 6 visites terrain, et animera près de 300 intervenants. Les assises Européennes de la Transition Energétique se dérouleront du 31 mai au 2 juin dans le Grand Genève. 3 journées thématiques pour décrypter, explorer, s’inspirer, découvrir et analyser. A cette occasion, Chantal Jouanno, Présidente de la Commission Nationale du Débat Public prendra la parole lors d’une nouvelle plénière « Transition et démocratie » le jeudi 2 juin de 15h00 à 16h00. Un événement à suivre !

Afin d’offrir une vision globale des grands enjeux actuels en matière de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique, les Assises Européennes de la Transition Energétique proposent une série de plénières, en présence d’experts et de grands témoins, qui permettent à la fois de décrypter les évolutions actuelles, d’explorer les tendances émergentes et de faire le plein d’inspiration. Bâtie autour du fil rouge « Moins pour plus ! », la 23ème édition des Assises Européennes de la Transition Energétique sera notamment l’occasion d’aborder le thème de la sobriété énergétique.

Le mardi 31 mai – « Du global au local : tous impliqués, tous responsables » Quels sont les plans de relance aux échelles locales, nationales et internationales ?

Le mercredi 1er juin – « Changement de comportements : clés de lecture et leviers » Les changements à l’échelle individuelle peuvent-ils impacter le collectif ?

Le jeudi 2 juin – « Le temps de l’engagement ». Avec notamment un débat très attendu avec les acteurs de la finance durable.

Le 2 juin également se tiendra une nouvelle plénière « Transition et démocratie » qui verra Chantal Jouano, ancienne ministre française de l’écologie et actuelle Présidente de la Commission Nationale du Débat Public prendre la parole.

« A l’heure où crises climatiques, énergétiques, géostratégiques, se conjuguent et nécessitent des décisions majeures, c’est en réalité le processus démocratique qui se retrouve fortement questionné dans sa capacité à résoudre rapidement ces problèmes complexes. Cette plénière offrira des perspectives pour placer la démocratie au cœur de la transition énergétique… ou l’inverse » La Commission Nationale du Débat Public profitera également de ce moment d’échange et d’analyse pour projeter en avant 1ère son documentaire « Ma parole a du pouvoir »

Les #AssisesTE, ce sont aussi :

116 ateliers pour débattre, partager et coconstruire. Elus, citoyens, chercheurs ou encore techniciens locaux, ont contribué à cette édition et proposeront des ateliers de grande qualité.

Au-delà de Palexpo, les #AssisesTE vous emmèneront aussi à la découverte du territoire du Grand Genève. La transition énergétique en action à travers la méthanisation agricole, les écoquartiers… Autant d'initiatives exemplaires et innovantes qui donnent sens aux mots.

Des intervenants prestigieux.

Ces plénières, ateliers, visites et autres découvertes seront animés et présentés par de grands témoins prestigieux venant de tous les secteurs de l’énergie ou des collectivités territoriales.

