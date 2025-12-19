Livre blanc Sunâ€™Agri Vendanges 2025 : +28% de rendement sur le sauvignon, +99% sur le cinsault avec l’agrivoltaÃ¯sme

Sunâ€™Agri publie son tout nouveau livre blanc des rÃ©sultats agronomiques 2025, consacrÃ© Ã la viticulture. Un document complet et dÃ©taillÃ© qui prÃ©sente les effets observÃ©s de lâ€™agrivoltaÃ¯sme dynamique sur la vigne, Ã partir de parcelles pilotes et en exploitation chez les clients Sunâ€™Agriculteurs, en partenariat avec la Chambre dâ€™Agriculture du Vaucluse et la Chambre dâ€™Agriculture des PyrÃ©nÃ©es-OrientalesÂ !

Face Ã des Ã©tÃ©s toujours plus chauds – avec jusquâ€™Ã 15 jours de canicule en juin dans les PyrÃ©nÃ©es-Orientales, et 10 jours en aoÃ»t – Ã la sÃ©cheresse, ou encore au gel printanier, les viticulteurs cherchent des leviers dâ€™adaptation pour protÃ©ger leurs vignes et prÃ©server voire amÃ©liorer la qualitÃ© de leurs rÃ©coltes.

Mesurer lâ€™impact de lâ€™agrivoltaÃ¯sme dynamique sur la vigne

Depuis plus de quinze ans, Sunâ€™Agri expÃ©rimente et exploite des dispositifs dâ€™agrivoltaÃ¯sme dynamique dans plusieurs rÃ©gions viticoles et notamment en RÃ©gion Sud. Ces donnÃ©es, collectÃ©es en conditions rÃ©elles, permettent aujourdâ€™hui de quantifier avec prÃ©cision les effets de lâ€™ombrage dynamique sur le dÃ©veloppement de la vigne, la production et la qualitÃ© des grappes.

Les rÃ©sultats 2025 mettent en lumiÃ¨re :

Une meilleure rÃ©silience des vignes face aux alÃ©as climatiques

Une rÃ©duction du stress hydrique et une rÃ©duction des besoins en irrigation jusquâ€™Ã 60% lors des annÃ©es sÃ¨ches

Des effets positifs sur la croissance et la qualitÃ© du raisin

Un maintien voire une amÃ©lioration des rendements

Des donnÃ©es terrain, des analyses et des retours d’expÃ©rience

Ce livre blanc 2025 rassemble lâ€™essentiel des enseignements issus du terrain pour comprendre lâ€™intÃ©rÃªt agronomique de lâ€™agrivoltaÃ¯sme dynamique en viticulture :

RÃ©sultats agronomiques expliquÃ©s, issus de parcelles exploitÃ©es par nos clients viticulteurs

Avis dâ€™experts pour dÃ©crypter les observations

TÃ©moignages de terrain, oÃ¹ les viticulteurs partagent leur expÃ©rience et leurs observations

Des ressources pour approfondir la comprÃ©hension de lâ€™agrivoltaÃ¯sme dynamique et ses applications concrÃ¨tes sur la vigne

Petit tour par le domaine de Besombes Ã Claira dans les PyrÃ©nÃ©es-Orientales. Les vignes ont Ã©tÃ© plantÃ©es en 2022 avec les ombriÃ¨res. La premiÃ¨re rÃ©colte (3Ã¨me feuille) date donc de 2025 avec des rÃ©sultats trÃ¨s probants Ã savoir des rendements plus Ã©levÃ©s que la moyenne des PyrÃ©nÃ©es-Orientales (20hL/ha). Par rapport aux zones tÃ©moins, le sauvignon sous agrivoltaÃ¯sme affiche +28% Ã 47 hL/ha, alors que le cinsault prÃ©sente un spectaculaire + 99% Ã 36 hL/ha. Les grappes de raisin sont plus lourdes et plus homogÃ¨nes. Par ailleurs, sous agrivoltaÃ¯sme, les ceps ont aussi particuliÃ¨rement bien rÃ©sistÃ© alors que lâ€™on retrouve une forte mortalitÃ© en zone tÃ©moin liÃ©e Ã la sÃ©cheresse en 2023. En cas de canicule, la tempÃ©rature du sol est infÃ©rieure de 10Â°C sous les ombriÃ¨res garantes, qui plus, dâ€™une implantation plus uniforme. Ceci expliquant celaâ€¦

Un outil d’aide Ã la dÃ©cision pour les viticulteurs

A travers ce livre blanc, Sunâ€™Agri confirme la pertinence agronomique de lâ€™agrivoltaÃ¯sme dynamique comme outil dâ€™adaptation pour les exploitations viticoles. Cette solution, pensÃ©e par et pour les agriculteurs, privilÃ©gie la photosynthÃ¨se de la plante, et contribue Ã une viticulture plus rÃ©siliente, capable de sâ€™adapter aux dÃ©fis climatiques dâ€™aujourdâ€™hui et de demain.Â Une dÃ©marche qui place la plante au cÅ“ur des dÃ©cisions et redonne au viticulteur la maÃ®trise de son exploitation.