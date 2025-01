Ensol poursuit son dÃ©ploiement dans l’Hexagone et affiche des ambitions fortes pour 2025

L’année 2024 a été marquée par des résultats à la hauteur des ambitions de la jeune entreprise. Avec un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros et 600 contrats signés, Ensol a su convaincre un nombre croissant de particuliers de se tourner vers des solutions énergétiques durables. Parmi les événements marquants de l’année, l’ouverture du showroom à Aubagne en février a été un moment clé. Cet espace dédié a permis aux particuliers de découvrir les solutions proposées par Ensol, d’obtenir des conseils personnalisés et de mieux comprendre l’impact de l’énergie solaire sur leur quotidien. De plus, le lancement de produits phares comme la batterie de stockage en avril et la borne de recharge en juillet illustre l’engagement de l’entreprise à proposer des solutions complètes et accessibles pour œuvrer à la maison de demain. En novembre, l’application de pilotage énergétique a vu le jour, permettant aux utilisateurs d’optimiser leur consommation et de maximiser leur autoconsommation solaire.

En 2025, cap sur le Grand Sud

Forte de son succès en 2024, Ensol poursuit sa trajectoire ascendante en 2025 avec des objectifs ambitieux, notamment en renforçant sa présence dans le Grand Sud. L’Occitanie, région stratégique en raison de son ensoleillement optimal et de son potentiel de développement, devient un axe prioritaire de cette expansion. Ensol met un accent particulier sur les départements du Gard (30) et de l’Hérault (34), où l’entreprise ambitionne de répondre aux besoins spécifiques des habitants en matière d’énergie solaire tout en valorisant les atouts locaux. En parallèle, pour accompagner cette dynamique, Ensol est en train d’ouvrir un showroom à Toulouse, qui servira de vitrine à son expertise et à ses solutions innovantes. Cet engagement s’inscrit dans une vision à long terme : équiper 5 % des 3 millions de foyers prévus d’ici 2030, tout en consolidant son rôle de pionnier dans la transition énergétique et en démocratisant l’accès à l’énergie renouvelable.