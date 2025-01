Caisse d’Epargne Midi-PyrÃ©nÃ©es/AREC Occitanie accompagnent les entreprises et les collectivitÃ©s dans la transition Ã©nergÃ©tique

La Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées renforce son engagement en faveur de la transition énergétique et de la décarbonation de l’économie en signant un partenariat stratégique avec l’AREC Occitanie – Agence Régionale Energie Climat. Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des actions menées par la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées depuis plusieurs années pour soutenir les entreprises et les collectivités de la région dans leurs projets de transition énergétique. Parmi les sujets prégnants : la solarisation du patrimoine !

Depuis 2013, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées est actionnaire de MPEI (Midi Pyrénées Énergie Investissement), devenue AREC Occitanie en 2018. Au fil des années, elle a renforcé sa participation dans cette structure, qui joue un rôle clé dans la transition énergétique, la production d’énergie renouvelable et la décarbonation de l’économie en région Occitanie. En 2023, la banque a été le premier investisseur privé à intégrer le nouveau fonds d’investissement agréé AMF OCCIGEN, témoignant de son engagement fort envers la transition énergétique.

Un partenariat pour des solutions innovantes à destination des entreprises et des acteurs publics

Le partenariat vise à contribuer à la décarbonation des activités économiques et la substitution des énergies fossiles par des énergies vertes et durables. Dans le cadre de leur partenariat et du dispositif Fiteeo, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées et l’AREC s’engagent à accompagner durablement les entreprises du territoire dans la concrétisation de la décarbonation de leur activité via une offre d’accompagnement et de financement des travaux nécessaires. Ce dispositif innovant offre aux entreprises la possibilité de réaliser des investissements sous la forme d’un leasing ou d’un contrat de performance énergétique (CPE), évitant ainsi de mobiliser leur trésorerie ou leur capacité d’emprunt. L’investissement est lissé à travers une redevance durant une période déterminée, rendant ainsi l’accès à des solutions durables plus simple et moins contraignant. « Notre ambition est d’accompagner la transition environnementale de notre territoire et d’aider nos clients à passer sereinement le cap de la transition verte. Grâce à notre partenariat avec l’AREC Occitanie, nous offrons aux entreprises un moyen simple et innovant de financer leurs projets de décarbonation, sans obérer leur modèle économique et grever leur trésorerie. Ce partenariat nous permet également d’accompagner les collectivités vers des solutions concrètes en faveur de leur transition. » précise Christophe Le Pape, Président du directoire de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées.

Des solutions clés en main pour la solarisation

L’engagement de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées et de l’AREC Occitanie contribuera également à accompagner les collectivités ou tout autre type d’acteur public dans la transition énergétique, notamment à travers la solarisation de leur patrimoine, en proposant les solutions AREC clés en main, entièrement financées et adaptées aux besoins de chaque site. Ces offres répondent notamment aux besoins de réduction de la facture énergétique, via l’autoconsommation, et à de nombreux usages (protection contre les intempéries, mobilité électrique, aide à la pratique du sport). Elles répondent aux principaux enjeux climatiques comme la préservation des ressources en eau ou encore le désamiantage de toitures. Stéphane Péré, Directeur général de l’AREC Occitanie souligne : « Le partenariat avec la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées marque une étape importante dans le travail mené ensemble depuis de nombreuses années ; il représente une opportunité supplémentaire forte de faciliter et d’accélérer le passage à l’acte des acteurs publics et entreprises privées. Avec la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, nous proposons une offre cohérente, au plus près des territoires et de leurs habitants, au bénéfice d’une transition juste ».