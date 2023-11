Ensol lève des fonds pour démocratiser l’autoconsommation solaire

La start-up Ensol lève trois millions d’euros auprès d’Otium Capital pour rendre l’autoconsommation solaire accessible à tous et accélérer la transition énergétique.

Dans un contexte hautement favorable au développement de l’autoconsommation solaire, la start-up spécialiste des équipements photovoltaïques Ensol annonce une levée de fonds de trois millions d’euros auprès d’Otium Capital. Une somme qui lui permettra de développer de nouveaux modes de commercialisation et d’intégrer l’ensemble de la chaîne de production solaire. “Face aux enjeux environnementaux et sociétaux amplifiés par la récente crise, le secteur des Énergies Renouvelables, notamment celui du photovoltaïque, est destiné à connaître une croissance soutenue. Nous sommes fiers de soutenir Ensol dans son développement, dont le positionnement, celui de participer à la démocratisation de l’équipement photovoltaïque, coïncide parfaitement avec l’engagement d’Otium pour la transition énergétique” assure Pierre-Edouard Stérin, fondateur d’Otium Capital.

Simplifier l’autoconsommation solaire pour la rendre accessible à tous

Depuis fin 2021, une forte hausse des tarifs électriques s’est manifestée, atteignant 15% en février 2023. Bien que modérée par le bouclier tarifaire de l’État, une augmentation supplémentaire est attendue en 2024. Dans ce contexte, l’autoconsommation solaire devient une alternative attrayante. Le coût décroissant des équipements photovoltaïques offre aux utilisateurs d’importantes économies sur leurs factures, leur permettant de bénéficier d’électricité moins chère et de vendre leur surplus. L’autoconsommation solaire n’est donc plus seulement un acte militant et durable mais aussi un investissement particulièrement rentable que la start-up Ensol rend accessible à tous. En fournissant rapidement des installations photovoltaïques sur mesure à des prix compétitifs mais aussi des conseils personnalisés, Ensol permet à tous les consommateurs d’atteindre rapidement la rentabilité. A travers un accompagnement clé-en-main, Ensol apporte aux particuliers son expertise dans le dimensionnement et le choix d’une installation solaire adaptée à leurs besoins pour un retour sur investissement maximum.

Une levée de fonds pour rendre l’énergie solaire plus simple et plus rentable

Convaincus que la transition énergétique passe par la démocratisation des installations solaire, les fondateurs d’Ensol Paul de Préville (co-fondateur de YouShould) et Martin d’Hoffschmidt, (co-fondateur de Formativ) veulent simplifier ce type d’investissement grâce à des offres commerciales innovantes. La levée de fonds réalisée auprès d’Otium Capital permettra ainsi à la start-up de rendre les installations solaires plus accessibles en proposant des panneaux solaires en leasing mais aussi plus rentables grâce à l’intégration de l’ensemble de la chaîne de production (batteries, bornes de recharge automobile et application de pilotage) et plus durable grâce à la création d’une Centrale Électrique Virtuelle décentralisée et décarbonée, formée à partir de chacune des maisons de ses propriétaires-partenaires.

Accélérer la transition énergétique française

En simplifiant l’investissement dans les installations solaires, Ensol veut contribuer à accélérer la transition énergétique de la France, seul pays européen à afficher un retard vis-à-vis des objectifs fixés par l’Union Européenne en matière de décarbonation du mix énergétique. Aux Pays-Bas, où la démocratisation des installations solaires est un élément stratégique de premier plan, 25% des foyers en sont équipés. En Allemagne, ce sont 12% des foyers qui en bénéficient, contre seulement 4% en France. En faisant de ce type de solutions un investissement rentable, Ensol veut les rendre attractives auprès du plus grand nombre. « Cette levée de fonds est un moment décisif pour Ensol mais aussi plus largement pour le marché des installations solaires en France. La hausse des prix de l’électricité en fait un investissement particulièrement rentable en plus d’être durable. Faciliter leur adoption par le plus grand nombre est certainement l’un des leviers les plus efficaces pour défendre le pouvoir d’achat tout en accélérant la transition du mix énergétique français. » conclut Paul de Preville, Co-fondateur d’Ensol.