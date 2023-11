Infranity : prise de participation dans IEL sous lâ€™Ã©gide de Tevali Partners dans un contexte de forte croissance

Initiatives & Energies Locales (IEL), opérateur français d’énergies renouvelables à service complet a évolué d’un développeur éolien pour devenir un IPP multi-énergies leader de l’Ouest de la France. La société exploite 147 MW en 2022 et prévoit de développer et d’exploiter plus de 550 MW d’ici 2025 avec un pipeline global de 1,2 GW. Dans ce contexte de croissance, IEL recherchait un investisseur ayant un véritable intérêt pour la transition énergétique avec qui s’associer. La transaction envisagée comprenait une augmentation de capital en parallèle de l’accélération de la croissance d’IEL pour développer le groupe en construisant de nouvelles capacités dans l’ouest de la France et en participant à la décarbonation de l’économie.

Infranity, investisseur très attractif dans le financement de la transition énergétique en Europe, a investi dans 14 transactions d’énergie renouvelable depuis la création du fonds en 2018 pour un volume total de 1,3 milliard d’euros. Le soutien financier apporté par Infranity est fondé sur un pipeline sécurisé d’actifs d’énergies renouvelables en greenfield pour 644 MW, représentant 66 % de leur capacité opérationnelle nette visée pour 2027. En plus de contribuer financièrement à la croissance de l’entreprise, Infranity a acquis une participation minoritaire dans l’entreprise.

Dans cette transaction, Degroof Petercam IB et Tevali Partners ont été mandatés par Infranity en tant que conseillers financiers pour examiner l’opportunité d’investissement ainsi que pour mener la transaction. Clifford Chance a été mandaté en tant que conseiller juridique et Syneria en tant que conseiller technique. Pour Steven Kassab, cofondateur de Tevali Partners : « Nous sommes fiers d’avoir participé à cette opération décisive pour la croissance de l’activité d’IEL en accompagnant Infranity, fonds très dynamique dans le financement de la transition énergétique en Europe. Nous avons évalué positivement cette opportunité d’investissement qui nous semble particulièrement pertinente dans un contexte de forte croissance d’IEL. »