Avec le rachat dâ€™ASCA, le groupe allemand de construction HERING fabrique dÃ©sormais du matÃ©riel photovoltaÃ¯que

L’entreprise de construction HERING rachète ASCA, société experte de la photovoltaïque organique et de l’intégration en bâtiments. Une nouvelle corde à son arc dans l’optique d’une architecture toujours plus durable et verte !

Le groupe HERING vient d’absorber la société ASCA GmbH qui est experte en photovoltaïque organique (OPV). Dans le cadre d’un Asset Deal, l’entreprise de construction basée en Westphalie méridionale vient d’acquérir le site complet de cette société productrice de systèmes photovoltaïques située à Kitzingen dans le nord de la Bavière, y compris les installations de production et l’inventaire. HERING a par ailleurs racheté la propriété intellectuelle, les droits de marque et les brevets d’ASCA GmbH – laquelle a changé de raison sociale dans le cadre de sa liquidation par le groupe Armor et de sa reprise par HERING – pour devenir la société ASCA GmbH & Co. KG.

Une philosophie d’amélioration continue de la technologie PV organique

La société ASCA GmbH appartenait jusqu’à présent au groupe ARMOR dont le siège social est situé à Nantes (France). Cette société spécialiste du revêtement en films minces va continuer de fabriquer du matériel photovoltaïque semi-fini pour ASCA GmbH & Co. KG. L’équipe ASCA de Kitzingen, presque entièrement reprise par HERING, va comme par le passé continuer de perfectionner cette technologie. Experte de la photovoltaïque organique depuis de longues années, l’entreprise bavaroise va désormais fabriquer tous ces matériels OPV pour les clients situés en Allemagne et à l’étranger. Outre le secteur de l’architecture et de la construction, les solutions d’ASCA intéressent notamment les entreprises opérant dans le secteur de la mobilité et de ses structures, dans le design des produits, l’électronique, l’art et la mode.

« Composante de notre stratégie de fabrication durable »

« Avec la technologie d’ASCA, nous pouvons faire des bâtiments des sources actives d’énergie et continuer à réduire leur empreinte sur l’environnement », se réjouit la dirigeante de l’entreprise HERING, Annette Hering. Elle poursuit : « Nous assignons des exigences très pointues non seulement à la fabrication et à la qualité de nos produits mais aussi à la gestion parcimonieuse des matières premières et des ressources. Cette reprise est une composante supplémentaire dans notre stratégie de fabrication durable. » HERING veut étendre progressivement le site de Kitzingen et identifier les synergies possibles dans le domaine des produits et de la construction. Parmi elles peuvent figurer par exemple des projets avec les entreprises ferroviaires, les communes et la clientèle privée.

Des modules d’une grande flexibilité

Les modules ASCA sont basés sur des matériaux semi-conducteurs organiques, leur fabrication est optimisée en énergie, ils se passent de terres rares et séduisent par leur liberté de conception maximale et par leur flexibilité. « Cette technologie m’a fascinée avant même d’avoir fait connaissance avec ASCA. Mais la technologie et les machines ne sont rien sans les têtes intelligentes et passionnées qui les animent. D’où la joie que nous éprouvons d’avoir pu nous adjoindre l’équipe d’ASCA en Allemagne » notifie Annette Hering.