ENSOL lance sa premiÃ¨re application de pilotage (HEMS) dÃ©diÃ©e Ã  la maÃ®trise de la consommation Ã©nergÃ©tique

Ensol vient de lancer de sa première application d’Energy Management System (EMS), une solution conçue pour optimiser la gestion des équipements énergétiques des foyers français. A cet effet, les consommateurs deviennent actifs en produisant et consommant leur propre électricité, prenant ainsi le contrôle de leur facture d’énergie. Grâce à l’application d’ENSOL, les utilisateurs pourront bientôt non seulement optimiser leur consommation d’énergie domestique, mais aussi explorer de nouvelles sources de revenus grâce à la Virtual Power Plant (VPP) d’ENSOL, une centrale électrique virtuelle où l’énergie produite par plusieurs ménages est agrégée et redistribuée. Des fonctionnalités avancées pour une gestion énergétique optimisée !

Grâce à l’application d’ENSOL, les utilisateurs pourront connecter leurs appareils intelligents (électroménager, pompes à chaleurs, horloges, prises connectées…) pour mieux optimiser leur fonctionnement. Pour cette première version les ménages équipés de la technologie ENSOL auront pour leur part la possibilité de piloter toutes leurs installations, à savoir les panneaux solaires, les batteries de stockage et les bornes de recharge solaires pour VE.

Des algorithmes intelligents pour ajuster automatiquement l’usage des équipements en temps réel

L’application permet un contrôle à distance des équipements, offrant la possibilité de définir des plages horaires de fonctionnement optimisées en fonction de la production solaire. Elle intègre également des algorithmes intelligents pour ajuster automatiquement l’usage des équipements en temps réel et prévoit l’intégration de l’intelligence artificielle pour personnaliser encore davantage les recommandations basées sur les habitudes des utilisateurs.

« Avec cette application, nous construisons l’infrastructure des maisons de demain. Notre objectif est simple : permettre à nos utilisateurs d’optimiser leurs équipements aujourd’hui tout en leur offrant la possibilité de générer des revenus supplémentaires grâce à la VPP » explique Jean Bastin, Directeur énergie ENSOL.

Jusqu’à 1500€ d’économies à l’année

Les premières estimations démontrent un potentiel d’économies significatif. En moyenne grâce aux panneaux solaires, les clients d’ENSOL réalisent des économies de 50€ par mois en hiver et 140€ par mois en été, soit environ 1100€ à l’année. L’utilisation de l’application EMS pourrait augmenter ces économies de 40%, en optimisant encore davantage l’autoconsommation de l’énergie solaire. Ainsi, une gestion responsable de sa consommation permettrait de réaliser jusqu’à 1500€ d’économies à l’année. En qualité de spécialiste du conseil, de l’accompagnement et de l’installation de panneaux solaires pour les particuliers, ENSOL fait remarquer qu’il peut exister des différences significatives selon les foyers de 20€ d’économies en plus par mois en hiver et 50€ l’été. « Chaque foyer ayant des besoins spécifiques, nos analyses ont mis en évidence des écarts significatifs dans les économies réalisées. C’est pourquoi nous avons souhaité personnaliser davantage notre offre afin de répondre aux attentes des ménages français soucieux de mieux maîtriser leurs dépenses énergétiques. L’application est développée en partenariat avec Zerofy, un fournisseur de solutions de gestion de l’énergie domestique basées sur le cloud. La solution Zerofy s’impose ainsi comme une réponse idéale face à l’inflation des prix de l’énergie attendue en 2025 » explique Paul de Preville, Cofondateur d’ENSOL.

Un partenariat commun pour des économies concrètes et au cœur de la transition énergétique du pays

Dans un contexte où la maîtrise de la consommation énergétique devient cruciale, la solution développée par ENSOL et Zerofy joue un rôle clé dans la transition énergétique des ménages français et a fortiori du pays. En effet, en optimisant l’utilisation des équipements énergétiques domestiques, Zerofy permet non seulement de mieux contrôler la consommation, mais aussi de maximiser l’autoconsommation de l’énergie solaire à plus grande échelle. « Ce partenariat stratégique avec ENSOL vise à rendre chaque foyer autonome et acteur de sa propre transition énergétique, tout en apportant des solutions innovantes pour réduire les coûts et alléger la pression sur le réseau électrique. ENSOL se présente comme un excellent partenaire pour le marché français », conclut Till Quack, cofondateur de Zerofy.