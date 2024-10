Virya Energy et LÃ©on Grosse finalisent l’accord pour l’acquisition de SunopÃ©e par Virya Energy

Virya Energy, acteur de référence et de confiance dans le secteur de la transition énergétique, annonce l’acquisition de Sunopée, spécialiste des solutions photovoltaïques décentralisées et filiale du Groupe Léon Grosse. Cette acquisition permet à Virya Energy de renforcer sa présence sur le marché français des énergies renouvelables et d’accélérer sa croissance dans les systèmes photovoltaïques en toiture pour les bâtiments industriels et commerciaux.

Virya Energy étend sa présence en France. Avec l’acquisition de 100% de Sunopée, Virya Energy franchit une étape significative dans sa stratégie de croissance sur le marché français des énergies renouvelables.

« Nous offrons à Sunopée un environnement propice à sa croissance continue »

Cette acquisition constitue un accélérateur majeur dans le secteur commercial et industriel (C&I) en France. Les expertises et les portefeuilles de projets complémentaires des deux sociétés permettent à Virya Energy de proposer une gamme élargie et complète de solutions. Virya Energy est heureux d’accueillir l’équipe Sunopée, qui restera à bord pour conduire la croissance ambitieuse du groupe Virya Energy sur le segment C&I en France. La société opérera désormais sous la marque Virya Energy. « L’ajout de Sunopée à Virya Energy est une excellente opportunité pour les deux entreprises. Nos stratégies sont parfaitement alignées et nous avons beaucoup à apprendre l’une de l’autre. L’expertise de Sunopée dans le solaire C&I sera un atout précieux pour le portefeuille de projets renouvelables de Virya Energy, tandis que nous offrons à Sunopée un environnement propice à sa croissance continue. Ensemble, nous sommes bien placés pour accélérer la transition énergétique sur le marché français. » souligne Paul Tummers, PDG de Virya Energy.

Sunopée : acteur majeur du photovoltaïque décentralisé

Avec près de 100 MWc de projets en stade avancé et plus de 300 MWc en développement, Sunopée dispose d’un portefeuille solide et prometteur.

Désormais intégrée à Virya Energy, Sunopée poursuit son engagement à offrir de la valeur à ses clients. Cette acquisition préserve l’expertise unique de Sunopée, alliant une vaste expérience de la construction à un savoir-faire photovoltaïque pour optimiser l’utilisation des espaces sous-utilisés (bâtiments, parkings et terrains dégradés) depuis la conception jusqu’à l’exploitation, en passant par des équipes d’installation dédiées. Avec le soutien de Virya Energy, Sunopée élargit son portefeuille de solutions techniques et renforce ses capacités de financement pour mieux servir les objectifs de transition énergétique de ses clients. « Notre ADN de constructeur associé à l’expertise énergétique de Virya Energy apporte des avantages uniques aux clients de Sunopée sur le marché du solaire décentralisé en France. » précise Nicolas Bouley, Directeur Général de Sunopée.

Léon Grosse maintient son engagement en faveur de la transition environnementale et énergétique

Engagé dans la transition environnementale et énergétique du secteur de la construction, Léon Grosse a lancé Sunopée en 2020 avec une équipe réduite et l’objectif de proposer une double expertise – construction et énergie – dans une approche projet holistique. Dédiée au photovoltaïque décentralisé, Sunopée a établi une position unique dans le secteur C&I. Dans le cadre de son plan stratégique, Léon Grosse a recherché un partenaire pour poursuivre le développement de Sunopée. L’entreprise a identifié Virya Energy comme un partenaire qui, au-delà de son expertise technique et de sa capacité financière, partage ses valeurs. Léon Grosse poursuit son engagement en faveur de la transition environnementale en misant sur la rénovation énergétique à travers ses marques IRIS (résidentiel) et Horizen (bâtiments tertiaires) et sur la production de chaleur renouvelable via sa filiale Voé (biomasse et géothermie).

Virya Energy et Léon Grosse : vers un partenariat stratégique

Aux termes de cet accord, Virya Energy et Léon Grosse souhaitent développer un partenariat stratégique à long terme :

Sunopée restera le partenaire privilégié de Léon Grosse pour les projets intégrant la production photovoltaïque.

Les deux groupes exploreront les synergies et les opportunités de projets communs.

« Le Groupe Léon Grosse a doté Sunopée d’un positionnement unique avec une double expertise construction-énergie qui le distingue. Au sein de notre groupe, Sunopée a prouvé la pertinence de ses offres et la force de son modèle. En rejoignant Virya Energy, acteur européen de référence dans les énergies renouvelables, Sunopée est bien armée pour poursuivre son développement et réaliser tout son potentiel. » conclut Olivier Crillon, Directeur Général du Groupe Léon Grosse.

Encadré

Quid de Virya Energy ?

Virya Energy est active dans le développement, le financement et l’exploitation de projets dans le domaine de la transition énergétique. La société, basée en Belgique, a été fondée fin 2019 par Colruyt Group et son actionnaire majoritaire, Korys. Virya Energy est présente sur toute la chaîne de valeur de l’énergie durable. Cela comprend la production d’énergie verte en Europe via ses filiales Eoly Energy et Eurowatt, en Asie via sa filiale Sanchore et une participation majoritaire dans Constant Energy, et la distribution d’énergie via sa filiale DATS24. Virya Energy est également impliquée dans le développement de projets d’hydrogène durable via Virya H2. La société détient des participations dans des prestataires de services pour l’industrie offshore, notamment GeoXYZ, DotOcean et Marlinks.