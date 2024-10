Certification CE des appareils IoT : SolarEdge annonce sa conformitÃ© aux exigences des nouvelles normes europÃ©ennes

SolarEdge, spécialiste mondial des technologies énergétiques intelligentes, annonce aujourd’hui que sa gamme d’onduleurs solaires est reconnue conforme aux exigences de l’article 3.3 de la nouvelle directive sur les équipements radioélectriques (RED – Radio Equipment Directive) de la Commission européenne en matière de cybersécurité.

En vigueur dès août 2025, l’article 3.3 établit un nouveau cadre légal pour les équipements radioélectriques, imposant des règles strictes en termes de cybersécurité pour tous les produits IoT vendus en Europe. Dans le cadre de cette réglementation, les systèmes photovoltaïques à connexion sans fil, devront être certifiés conformes à une nouvelle série de critères de cybersécurité. Ces exigences se concentrent notamment sur l’amélioration des fonctions de protection réseau, de protection des données personnelles et de réduction des risques d’intrusion. Ce nouveau règlement revêt une importance capitale pour le secteur solaire en raison de son rôle dans la production d’énergie en Europe et pour sa contribution grandissante au sein des infrastructures énergétiques essentielles à de nombreux pays de l’Union européenne.

« En tant qu’acteur de premier plan des technologies énergétiques, SolarEdge met la sécurité au cœur de la conception de ses produits. Nous pensons qu’il est de notre ressort de contribuer à la mise en œuvre de normes de cybersécurité dans le secteur photovoltaïque. Avec une adoption très rapide de l’énergie solaire, les réglementations en matière de cybersécurité deviennent cruciales pour garantir la sécurité énergétique. Je suis ravi de voir que l’Europe prend les devants avec la réglementation RED visant à garantir aux particuliers, aux entreprises et aux opérateurs d’énergie, des technologies solaires plus robustes pour la cyberdéfense. » assure Ronen Faier, PDG par intérim de SolarEdge Technologies. Cette annonce fait suite à la récente communication liée à la conformité des produits SolarEdge à la réglementation britannique sur la sécurité des produits et des infrastructures de télécommunications (PSTI), entrée en vigueur en avril 2024.