EDP mÃ¨ne la voie en matiÃ¨re d’hybridation en Espagne avec plus de 100 MW de capacitÃ©s Ã©oliennes et solaires exploitÃ©es

EDP est la première entreprise à mettre en œuvre des projets hybrides combinant énergie solaire et éolienne, en Espagne, au Portugal et en Pologne. Cet accomplissement confirme sa stratégie d’innovation sur de nouvelles technologies maximisant la production énergétique. Explications !

EDP, acteur mondial majeur dans le développement des énergies renouvelables, a atteint une nouvelle étape dans le déploiement de ces sources d’énergie en Espagne. Le groupe a récemment mis en service son troisième parc hybride, atteignant plus de 100 MW de puissance installée grâce à un système mixte solaire-éolien sur un même point d’injection. Ainsi, EDP se positionne comme l’une des seules entreprises avec ce type de capacité hybride : elle renforce son rôle de pionnière dans le secteur après le lancement des premiers parcs hybrides de ce genre en Espagne et au Portugal, devenant leader du segment sur la péninsule ibérique et en Pologne.

Les trois parcs hybrides exploités par EDP en Espagne sont :

Cruz de Hierro : 14,5 MW de capacité éolienne et ajoutant 14,25 MWc de capacité solaire (28,75 MW au total)

Villacastín : 14,5 MW de capacité éolienne et 13,75 MWc de capacité solaire (28,2 MW au total)

Castillo de Garcimuñoz : 20,9 MWc de capacité solaire et 25,5 MW de capacité éolienne (46,4 MW au total)

Pedro Vasconcelos, directeur général d’EDP Espagne et responsable des activités de l’entreprise dans la péninsule ibérique, souligne que « la transition énergétique est incontournable et EDP veut l’accélérer avec des solutions innovantes telles que les parcs hybrides, qui nous permettent de progresser plus efficacement dans le déploiement des énergies renouvelables, en tirant parti des ressources existantes et en minimisant l’impact sur l’environnement. Cette nouvelle capacité hybride est une preuve supplémentaire de notre engagement à promouvoir un avenir meilleur, et une démonstration claire du positionnement d’EDP à l’avant-garde de la transition énergétique. »

« L’hybridation des actifs existants est un levier d’accélération important dans l’installation de nouvelles capacités EnR »

En combinant les deux technologies, EDP parvient à augmenter jusqu’à 40 % la production d’électricité de ces trois sites. Cette méthode de production combinée couvrira la consommation électrique annuelle moyenne de 45 000 foyers espagnols et évitera l’émission de plus de 70 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année. « L’hybridation des actifs existants est un levier d’accélération important dans l’installation de nouvelles capacités renouvelables puisqu’elle permet d’optimiser la production de sites déjà existants tout en contribuant à gagner en efficacité sur les points d’injection sur le réseau » précise Etienne Thomassin, directeur général d’EDP Renewables en France.

300 MW de capacité hybride installée en Europe

EDP continuera à développer des parcs énergétiques hybrides en Espagne et au Portugal et, dans les années à venir, prévoit de connecter plus de 750 MW au réseau grâce à ce type de projets. En Ibérie, un total de 165 MW de puissance installée provient de parcs hybrides combinant technologie éolienne et solaire.

En Pologne, où l’entreprise est implantée depuis 2008, EDP exploite un parc hybride solaire et éolien d’une puissance totale 124,5 MW. L’entreprise dispose ainsi de 300 MW de capacité hybride installée en Europe. Ces développements renforcent le leadership d’EDP dans la péninsule ibérique et contribuent de manière significative à l’objectif de l’Espagne et du Portugal de réduire leurs émissions de CO2. Le groupe EDP continue d’ouvrir de nouvelles voies dans le secteur des énergies renouvelables, se distinguant par sa capacité à développer des initiatives innovantes et durables.