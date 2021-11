COP26 : la France rejoint la coalition BOGA “Beyond oil and gas”

Dans le cadre de la COP26 qui se déroule actuellement à Glasgow, la France a annoncé rejoindre la coalition internationale BOGA, « Beyond Oil and Gas », aux côtés d’autres Gouvernements déterminés à fixer une date de fin pour accélérer l’abandon progressif de la production de combustibles fossiles, contribuant ainsi aux objectifs de l’Accord de Paris. Cette alliance coprésidée par le Costa Rica et le Danemark a pour but de créer une communauté internationale de pratiques permettant d’aider les gouvernements à respecter leur engagement en faveur d’une élimination progressive de la production de pétrole et de gaz.

Les membres signataires de la coalition BOGA s’engagent ainsi fermement à soutenir une transition mondiale socialement juste et équitable pour aligner la production de pétrole et de gaz sur les objectifs de l’Accord de Paris. Cet engagement sera suivi d’actions concrètes, les principaux membres s’engageant à mettre fin aux nouvelles concessions, aux cycles d’octroi de licences ou de baux et à fixer une date d’arrêt de la production de pétrole et de gaz conforme à l’Accord de Paris.

La nécessité d’une élimination progressive

La coalition répond à quatre objectifs principaux :

Relever les ambitions climatiques mondiales et aligner la production de pétrole et de gaz sur l’objectif de température de l’Accord de Paris, à savoir bien en dessous de 2⁰C, en poursuivant les efforts pour 1,5⁰C ;

Veiller à ce que ce sujet soit placé fermement sur l’agenda international de l’énergie et du climat, et normaliser la nécessité d’une élimination progressive gérée équitablement à l’échelle mondiale de la production de pétrole et de gaz pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris ainsi que les engagements de neutralité climatique ;

Saisir et exploiter l’élan des premiers à agir pour encourager les autres à le faire, et fournir un foyer pour ces nouveaux engagements ;

Créer une communauté internationale de pratiques autour du soutien et de la gestion d’un retrait progressif juste et équitable de la production de pétrole et de gaz.

L’initiative BOGA compte aujourd’hui douze signataires : le Costa Rica, le Danemark, la France, l’Italie, l’Irlande, le Groenland, la Nouvelle-Zélande, le Pays de Galle, le Portugal, le Québec, la Suède et la Californie.

« En développant les énergies renouvelables »

« Respecter l’Accord de Paris implique de sortir en quelques décennies de deux siècles de civilisation fossile. Ce que nous devons réussir, c’est une transformation intégrale de nos économies et de nos sociétés. En France, deux tiers de l’énergie consommée est encore d’origine fossile : nous agissons pour sortir de cette dépendance en fermant nos dernières centrales à charbon, en faisant basculer notre marché automobile vers l’électrification, en rénovant massivement nos logements et en développant les énergies renouvelables. La France a été le premier pays à interdire en 2017 l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures sur son territoire. Nous voulons faire preuve du même volontarisme à l’échelle planétaire. C’est la raison pour laquelle nous rejoignions l’alliance internationale « Beyond Oil & Gas » : agir de manière collective et coordonnée pour réussir une transition juste » a déclaré Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique.