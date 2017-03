EnR intelligentes, drones et numÃ©risation : les thÃ¨mes de l'Intersolar Europe

De plus en plus de fabricants d’installations photovoltaïques investissent dans de grandes centrales dans le monde entier, ce qui soulève de nouvelles interrogations pour le secteur. Comment financer ces centrales photovoltaïques ? Quels seront les marchés qui compteront demain ? Quelle est la valeur des énergies renouvelables intelligentes, autrement dit l’alliance de la production, du stockage et de la gestion de l’énergie ? Telles seront les questions abordées par les experts à l’Intersolar Europe Conference les 30 et 31 mai 2017 à l’ICM (Internationales Congress Center München). Cette manifestation est organisée en parallèle de l’Intersolar Europe, le premier salon professionnel au monde pour l’industrie solaire et ses partenaires (du 31 mai au 2 juin). Cette année, la conférence sera présidée pour la première fois par Pierre-Jean Alet.

Le secteur du photovoltaïque poursuit sa croissance. Ce sont surtout les grandes centrales qui boostent actuellement le développement international. La question du financement, de la gestion, de l’exploitation et de la maintenance (O&M) des installations devient de plus en plus importante. L’avenir des grandes installations est donc l’un des thèmes clés de l’Intersolar Europe Conference.

Plusieurs sessions y sont consacrées. La session « PV Power Plants: Forecasting Technologies » traitera des nouvelles techniques de pronostic afin de mieux intégrer les prévisions météorologiques dans les processus. La session « PV Power Plants: Operation & Maintenance Business » se penchera sur le modèle commercial émergent autour de la maintenance des installations photovoltaïques et de l’optimisation de leur rentabilité. Quant à la session « PV Power

Plants: The Versatility and Impact of Drones & Robots », elle abordera l’utilisation des drones et des robots.

Smart Renewable Energy: où mène l’intelligence des réseaux électriques ?

De plus en plus de projets de production d’électricité combinent différentes sortes d’énergies renouvelables qui peuvent être conjuguées au sein de centrales hybrides comme on les appelle. La session « Smart Renewable Energy: Renewable Hybrid Plants » évoquera les nouveaux défis de ces projets. En outre, le secteur s’intéresse à la mise en réseau et à la décentralisation, à la mutualisation, à la numérisation, aux smart grids et au big data qui fait l’objet de discussions dans toute l’industrie. La session « Smart Renewable Energy: Digitalization, Energy Clouds & Big Data » se penchera sur la gestion des données et la sécurité des données collectées et soulèvera une question cruciale : Comment fonctionne l’accès rapide aux données pour les différents acteurs du marché compte tenu des exigences de sécurité et de contrôle ?

Tendances mondiales en matière de financement du secteur photovoltaïque

L’avenir des contrats d’approvisionnement classiques soulève de nouvelles questions quant au financement des centrales solaires. La branche est préoccupée : l’influence des agences de notation grandit, ce qui peut fragiliser de nouvelles phases de financement. La session « Solar Merchant PV Power Plants/The Role of Rating Agencies/Insurances » sera consacrée au rôle des agences de notation, mais aussi des assurances, dont les offres ont changé dans le contexte du financement mondialisé.

Étude de marché : quelle est la situation du marché photovoltaïque mondial ?

SolarPower Europe publiera cette année aussi en exclusivité, à l’occasion de l’Intersolar Europe Conference, une étude de marché intitulée « Global Market Outlook 2017-2021 » (30 mai, 10 h 15). Cette étude comprend un pronostic sur cinq ans pour le marché mondial avec de nouveaux faits et chiffres concernant les probables marchés en croissance, les facteurs décisifs et l’évolution potentielle du marché. D’autres sessions se pencheront plus précisément sur les marchés américain, asiatique et africain. L’année passée, 70 % de la demande mondiale provenait de l’Asie et des marchés importants que sont la Chine, l’Inde et le Japon. Il faut s’attendre à ce que la demande augmente dans les pays comme les Philippines, le Vietnam, Myanmar, l’Indonésie et la Thaïlande. La hausse de la consommation d’électricité signifie un environnement économique favorable sur le continent africain aussi. Le Nigéria, le Ghana, l’Ouganda et le Kenya sont plus particulièrement concernés.

Un nouveau président

Pierre-Jean Alet présidera la conférence 2017 pour la première fois et y contribuera par ses vastes connaissances dans le domaine. Ingénieur et physicien, Pierre-Jean Alet est titulaire d’un doctorat obtenu à la prestigieuse École polytechnique. Il a étudié les technologies de cellule et les services énergétiques chez Sharp Laboratories of Europe. Il est actuellement directeur d’activité en charge de la performance des générateurs photovoltaïques et de l’intégration des accumulateurs et des réseaux au sein du Centre Suisse d’Électronique et de Microtechnique (CSEM). Pierre-Jean Alet siège au comité de direction de la Plate-forme européenne pour les technologies photovoltaïques et dirige le secteur Grid Integration. Il couvre notamment les questions du nouveau monde de l’énergie, c’est-à-dire la production, le stockage et la gestion de l’énergie, et garantit une conception plus large des thèmes de la conférence.

« En raison de l’évolution des marchés, notamment en Europe, les débats autour du photovoltaïque doivent être orientés vers la valeur de l’électricité plutôt que les coûts de production », explique Pierre-Jean Alet. « Même si les cellules et modules restent essentiels, les innovations dans le photovoltaïque se tournent de plus en plus vers la gestion de l’énergie, les pronostics et la numérisation. Je me réjouis de présider cette conférence moderne de premier plan ».

Intersolar Europe 2017 aura lieu du 31 mai au 2 juin 2017 à la Messe München.

Plus d’infos…