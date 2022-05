Enquête : Les Français et le recyclage des panneaux photovoltaïques

Aujourd’hui, 7 % des Français déclarent disposer d’une installation électrique utilisant des panneaux photovoltaïques et 13 % déclarent avoir l’intention de s’en équiper. Afin de comprendre et analyser la perception et la connaissance du recyclage des panneaux photovoltaïques par les Français, une enquête a été menée auprès d’un échantillon représentatif de la population. Il en ressort que, de manière globale, les Français considèrent être mal informés concernant le recyclage des panneaux. En effet, malgré une dynamique de développement intéressante, le recyclage des panneaux photovoltaïques en fin de vie reste flou : 85 % ne savent pas à quel professionnel s’adresser pour faire recycler des panneaux photovoltaïques. De même, 86 % déclarent ne pas connaître les procédés de recyclage de ces équipements et 85 % sont mal informés à propos des endroits où trouver des informations pour les recycler.

Les personnes équipées ou qui l’envisagent ne sont pas beaucoup mieux informées à ce sujet : 69 % d’entre elles considèrent être mal informées concernant les professionnels à qui s’adresser et ne savent pas où trouver davantage d’informations concernant le recyclage de panneaux photovoltaïques. 71 % déclarent ne pas connaître les procédés de recyclage de ces équipements.

Toutefois, malgré le manque d’informations, il ressort une vraie volonté de la part des Français d’approfondir leurs savoirs et compréhension sur le sujet. Ils disposent en effet d’un bon niveau de connaissances en matière de recyclage des panneaux photovoltaïques. Paradoxalement, les personnes équipées de panneaux photovoltaïques ou l’envisageant semblent moins bien informées sur le recyclage de ces appareils. 20 % estiment à tort que ce type d’équipement est entièrement renouvelable.

Une dynamique de développement positive et forte qui vient réaffirmer l’importance de structurer et renforcer la filière des panneaux photovoltaïques. Avec 14 GW d’installations cumulées en France fin 2021, l’enjeu environnemental est particulièrement identifié. Pour faire de cette filière un exemple à haute valeur ajoutée environnementale, économique et sociale, les enjeux sont pluriels : faire émerger de nouveaux exutoires de traitement, capables de faire face à la croissance des volumes de panneaux photovoltaïques arrivant en fin de vie, développer les actions de réemploi et de réutilisation, adapter les schémas logistiques afin de répondre aux attentes des détenteurs et aux obligations prévues par la réglementation, soutenir les opérateurs afin de développer des technologies de valorisation pionnières et performantes économiquement, environnementalement et socialement.

Après avoir réaffirmé son positionnement et présenté sa nouvelle identité en 2021, l’éco-organisme Soren s’appuie sur de solides acquis pour porter haut et fort l’ambition qu’il a pour la filière : la promesse d’une énergie verte obtenue entre autres par des panneaux photovoltaïques performants et une gestion des déchets la plus optimisée et vertueuse possible. Autant de défis que Soren s’apprête à relever ces prochaines années et qui sont déjà amorcés en 2022 au travers d’actions concrètes comme le renouvellement de son agrément jusqu’en 2026, l’inauguration de nouveaux sites de traitement et de recyclage, le développement de la communication et de la sensibilisation auprès des Français… Et bien d’autres ! Ainsi, pour continuer à accompagner le développement de la filière et sa structuration, Soren va faire son « Tour de France » afin d’inaugurer de nouveaux sites de traitement. Déjà au nombre de 6, un site supplémentaire sera inauguré en septembre 2022 et va ainsi renforcer le maillage du territoire, dans une logique de proximité.