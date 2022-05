Cozynergy lance sa gamme Solaire Intelligente : vers une autonomie totale en Ã©lectricitÃ© au domicile

Les solutions de panneaux photovoltaïques reviennent en force comme réponse concrète à une augmentation des tarifs de l’énergie sans pareil. Expert de la rénovation énergétique globale et l’un des leaders du marché en France, Cozynergy lance sa gamme Solaire Intelligente. Analyse !

Tout commence par une étude de conception poussée des projets. Les besoins et les configurations y sont étudiés pour proposer la meilleure installation possible et permettre à chaque foyer une consommation intelligente. Dans certains cas, l’installation d’une batterie virtuelle offre aux particuliers la possibilité de stocker la totalité de leur surplus de production solaire pour l’utiliser plus tard. Résultat : une indépendance totale face à l’augmentation des coûts de l’électricité.

Un pas de géant vers l’autoconsommation d’électricité solaire à 100%

Si la pose de panneaux photovoltaïques est démocratisée depuis plus de 15 ans, la gamme Solaire Intelligente de Cozynergy permet un pas de géant vers l’autoconsommation d’électricité solaire à 100%. C’est une réponse concrète à l’augmentation des tarifs de l’énergie, véritables enjeux de société. Comme pour chaque besoin énergétique, l’expertise Cozynergy commence par une étude approfondie pour aboutir à une préconisation adaptée à l’habitat et aux besoins du foyer : avec ou sans batterie, physique ou virtuelle, avec ou sans pose d’un boîtier connecté intelligent qui permet de visualiser et optimiser la consommation d’énergie. Ensuite, comme pour l’ensemble des services de rénovation énergétique proposés par Cozynergy, l’approche autour de cette nouvelle gamme est globale : de l’audit à la réalisation finale des travaux, passant par la gestion des demandes d’aides et de subventions.

L’autoconsommation solaire : touche finale de la rénovation énergétique globale

Grâce à un système de stockage de l’électricité sur batterie virtuelle, il est désormais possible pour les ménages d’atteindre une autonomie énergétique sur l’électricité à 100%. Un procédé développé par l’acteur industriel français MyLight Systems, un des partenaires de Cozynergy sur cette gamme Solaire Intelligente. Sans ce système, l’installation de panneaux photovoltaïques permet de consommer en moyenne jusqu’à 50% de sa production d’électricité. Ancien dirigeant de PANOSOL l’un des premiers acteurs du solaire en France dans le sud-ouest, Nicolas Durand, Fondateur et Président Directeur Général Cozynergy, précise : « Par le lancement de notre gamme Solaire Intelligente nous accompagnons plus loin nos clients dans leur démarche d’optimisation énergétique. Nous pouvons aller jusqu’à une autonomie complète en électricité solaire, véritable touche finale d’une rénovation énergétique globale de l’habitat. » Cependant, l’installation de panneaux photovoltaïque ne s’inscrit encore que peu dans la démarche de rénovation énergétique globale des particuliers. La principale raison à cela est que son financement ne rentre pas dans les mêmes méthodes de calcul en ce qui concerne les aides et subventions. C’est pour cette raison que Cozynergy a également travaillé à la mise en place de solutions de financement adaptées.

Encadré

À venir : installation de borne de recharge pour véhicule électrique

Toujours dans l’objectif d’apporter des solutions clés en main à ses clients, Cozynergy annonce également le lancement dans les prochaines semaines d’un service d’installation de bornes de recharge pour véhicule électrique, répondant à un besoin de plus en plus fort des particuliers.