HyDeal EspaÃ±a : signature de partenariats stratÃ©giques pour la construction du mÃ©ga site dâ€™hydrogÃ¨ne renouvelable

VINCI Construction, Técnicas Reunidas et PowerChina Guizhou ont été sélectionnées pour réaliser la phase de conception du plus grand hub intégré d’hydrogène renouvelable en Europe. Elles seront soutenues par l’entreprise d’ingénierie espagnole TSK afin d’atteindre l’objectif d’HyDeal España de production d’hydrogène renouvelable à parité avec les énergies fossiles.

HyDeal España, la première entité industrielle mettant en œuvre la vision de la plateforme HyDeal Ambition, a sélectionné VINCI Construction (en collaboration avec Cobra IS, société du groupe VINCI), Técnicas Reunidas et PowerChina Guizhou Engineering pour réaliser la conception technique, l’architecture et la chaîne d’approvisionnement de ses premières unités de production d’hydrogène. Ces entreprises d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC1) travailleront à la conception des systèmes les plus performants et rentable pour produire l’hydrogène renouvelable d’HyDeal España à prix compétitif.

9,5 GW d’énergie solaire et 7,4 GW d’électrolyseurs

Annoncé en février 2022, HyDeal España est une joint-venture industrielle formée par ArcelorMittal, Enagás, Grupo Fertiberia et DH2 Energy. HyDeal España fournira de l’hydrogène renouvelable à un complexe industriel installé dans la région des Asturies à partir d’installations situées dans le nord de l’Espagne. La capacité totale installée atteindra 9,5 GW d’énergie solaire et 7,4 GW d’électrolyseurs. La production débutera à la fin de l’année 2025, afin de produire environ 150 000 tonnes d’hydrogène renouvelable par an à partir de 2026 et atteindre 330 000 tonnes d’ici 2030. ArcelorMittal et Grupo Fertiberia - ainsi que d’autres clients en train de rejoindre le projet – ont annoncé leur intention de contracter 6,6 millions de tonnes d’hydrogène renouvelable sur 20 ans. VINCI Construction (en collaboration avec Cobra IS, société du groupe VINCI), Técnicas Reunidas et PowerChina Guizhou Engineering présenteront leurs propositions techniques et économiques d’ici la fin de l’année. Après cette phase de conception, HyDeal España validera les entreprises finales chargées de mener à bien le projet d’ingénierie de conception avancée (FEED2) et l’exécution du projet (EPC). Les groupes sélectionnés travailleront en étroite collaboration avec TSK pour mettre en œuvre le développement et la construction des sites de production d’hydrogène renouvelable d’HyDeal España. Elles collaboreront avec les équipementiers tout au long de la chaîne d’approvisionnement, en particulier avec les producteurs d’électrolyseurs, pour garantir un approvisionnement compétitif tout en promouvant l’industrie européenne.

Les réactions des protagonistes du projet et des partenaires

Thierry Lepercq, Président de la joint-venture et porte-parole de HyDeal Ambition, déclare : “Nous sommes fiers d’être soutenus par 4 groupes d’ingénierie et construction de niveau mondial qui partagent notre objectif de fournir de l’hydrogène vert compétitif à grande échelle et en un temps record. Il s’agit d’un puissant vote de confiance pour le modèle HyDeal et d’une excellente nouvelle pour tous les utilisateurs d’énergie, en Espagne et au-delà, qui cherchent des alternatives sûres et compétitives aux combustibles fossiles à un moment critique sur le marché de l’énergie“. De son côté, Hugues Seutin, Directeur de l’activité Hydrogène chez VINCI Construction, souligne : “Nous sommes honorés d’avoir été sélectionnés par HyDeal España pour réaliser la première étape de ce grand projet d’hydrogène vert. Ce projet est essentiel pour la décarbonisation de l’industrie et l’émergence d’une économie verte de l’hydrogène en Espagne. Nous mettons tout en œuvre pour trouver les innovations et les solutions qui vont permettre à HyDeal España d’atteindre son ambition.” Arturo Crossley, Directeur Général Adjoint et Directeur Commercial et Stratégique de Técnicas Reunidas, ajoute : “Le monde a besoin de plus d’énergie et de moins d’émissions. L’hydrogène vert est un vecteur énergétique clef qui va changer la donne et réduire ainsi les émissions mondiales pour permettre d’atteindre la neutralité climatique. Pour Técnicas Reunidas, c’est un honneur d’avoir été sélectionné pour participer à HyDeal España, une initiative qui contribuera à positionner l’Espagne et son industrie comme un acteur pertinent au niveau mondial dans la décarbonisation et la production d’énergie renouvelable.”

“L’ère de l’hydrogène vert est en marche »

Wang Yuanhui, Directeur Général de PowerChina Guizhou, souligne : “L’ère de l’hydrogène vert est en marche. PowerChina Guizhou Engineering Co. Ltd. est honorée d’être un pionnier de cette “ère de l’hydrogène vert” prometteuse en participant à HyDeal España, un projet mondial de mise en avant de l’hydrogène vert. Nous apporterons de tout cœur la sagesse et la force de la Chine afin de permettre la réussite du projet“. Joaquín García, PDG de TSK, de conclure : “Nous sommes fiers de faire partie de ce grand projet innovant qui place l’hydrogène renouvelable au d’un avenir énergétique à faible émission de carbone. TSK s’est engagé à aider ses clients et partenaires à gérer la transition énergétique et à atteindre leurs objectifs de décarbonisation. Ce hub intégré d’hydrogène renouvelable est un projet phare et transformateur dans le développement de l’hydrogène vert, dans le stockage d’énergie de longue durée et dans la décarbonisation. Sur la base de son expérience dans la construction de projets d’infrastructures énergétiques complexes, TSK a joué depuis 35 ans des rôles clés dans la conception, l’ingénierie et la construction de projets impliquant différentes technologies ainsi que des énergies renouvelables et aussi des centrales hybrides au stockage d’énergie.”