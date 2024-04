Databricks lance la Data Intelligence Platform for Energy, l’IA gÃ©nÃ©rative au service de l’Ã©nergie

La nouvelle offre Databricks propose des accélérateurs préconçus, des solutions marketplace et un écosystème de partenaires adaptés aux organisations de l’industrie de l’énergie. Une révolution digitale dans la révolution énergétique !

Databricks, société spécialisée dans les données et l’IA, lance la Data Intelligence Platform for Energy, une plateforme unifiée apportant la puissance de l’IA aux données et aux collaborateurs du secteur de l’énergie. Construite sur une architecture Lakehouse ouverte, la Data Intelligence Platform for Energy de Databricks permet aux entreprises d’exploiter de vastes flux de données liées à l’énergie et de développer des applications d’IA génératives sans sacrifier la confidentialité des données ou leur propriété intellectuelle confidentielle. Les leaders du secteur de l’énergie obtiennent une vision holistique de leurs opérations en temps réel pour répondre de manière préventive aux besoins de maintenance, réduire les temps d’arrêt imprévus, prévoir avec précision la production d’énergie et prendre des mesures pour un avenir plus efficace et durable.

La transition vers des sources d’énergie diversifiées stimule la demande de l’industrie pour une approche unifiée des données, de l’analytique et de l’IA

Le secteur de l’énergie connaît un changement de paradigme vers un système énergétique plus intelligent, plus propre et plus fiable, les énergies renouvelables fournissant aujourd’hui près de 30 % de l’énergie mondiale. Avec la Data Intelligence Platform for Energy, les clients peuvent démocratiser l’accès aux données à l’ensemble de leur organisation en offrant toute la valeur des données sur les actifs, les opérations, l’environnement et les clients afin d’optimiser l’infrastructure énergétique et d’atténuer la volatilité. Databricks a été adopté par des organisations leaders de l’industrie telles que Australian Energy Market Operator (AEMO), Chevron Phillips Chemical, Cosmo Energy, Octopus Energy, Shell, TotalEnergies, Wood Mackenzie, et bien d’autres encore.

“L’adoption de Databricks a été déterminante pour la transformation numérique de notre organisation – c’est le moteur qui alimente notre innovation axée sur les données pour l’exploitation des actifs”, a déclaré Dan Jeavons, vice-président de l’innovation numérique chez Shell. “Avec Databricks, nous avons accéléré nos analyses de données et nos compétences en matière d’IA, ce qui nous aide à débloquer des informations en temps réel qui conduisent à des décisions stratégiques et génèrent des perfectionnements de processus, des réductions de coûts et des hausses de production dans l’ensemble de notre entreprise.”

“Octopus Energy opère une transformation des systèmes énergétiques par le biais de la technologie, en fournissant un service client exceptionnel tout en faisant baisser les factures pour les clients. La Data Intelligence Platform for Energy de Databricks joue un rôle clé à cet égard, en nous permettant de traiter et d’analyser de vastes ensembles de données générés par les compteurs intelligents”, déclare David Sykes, responsable des données chez Octopus Energy. “En obtenant des informations plus approfondies sur le comportement des clients et la consommation d’énergie, nous pouvons continuer à créer des innovations et des services que nos clients apprécient tant, et finalement conduire la révolution de l’énergie verte à l’échelle mondiale.”

Databricks propose une plateforme de données et d’IA ouverte et flexible. Avec des outils et des partenaires puissants, la plateforme de Data Intelligence pour l’énergie de Databricks permet aux clients du secteur de l’énergie de relever les défis critiques de l’industrie, notamment :

Gestion des performances et maintenance des actifs en temps réel : Les entreprises peuvent recueillir, analyser et visualiser de grandes quantités de données de capteurs provenant de chaque actif physique – éoliennes, réseaux, pipelines et machines – afin de surveiller et d’optimiser les performances en temps réel, de réduire les temps d’arrêt et d’améliorer l’efficacité opérationnelle globale.

Les clients peuvent minimiser l'incertitude des prévisions et la nature imprévisible des sources d'énergie éolienne, solaire et hydroélectrique grâce à des capacités prédictives sophistiquées alimentées par le Machine Learning (ML). En intégrant les prévisions météorologiques, les données de performance, les tendances tarifaires et les projections de la demande sur une plateforme unifiée, le secteur de l'énergie peut gérer plus précisément la demande et améliorer l'allocation des ressources pour maximiser la rentabilité dans un marché volatil.

Une approche proactive et prédictive de l'optimisation du réseau : Avec le déploiement de l'infrastructure de comptage avancée (AMI), les services publics peuvent tirer parti de l'analyse avancée et de la modélisation prédictive pour obtenir une visibilité en temps réel des conditions du réseau. La Data Intelligence Platform for Energy permet aux entreprises de mieux prévoir la charge, les pannes et d'équilibrer l'offre et la demande, réduisant ainsi les pertes de transmission et améliorant la fiabilité et la résilience globales du réseau.

” Les entreprises énergétiques qui réussissent se démarqueront en exploitant les données, l’analytique et l’IA de manière inédite pour simultanément minimiser le risque de leurs stratégies et exploiter les nouvelles opportunités permises par la transition énergétique “, déclare Shiv Trisal, Global Industry Leader pour l’énergie et la fabrication chez Databricks. “Cela nécessite une approche différente de l’intelligence des données qui met la puissance de l’IA entre les mains de chaque utilisateur, quelles que soient ses compétences techniques, leur permettant de débloquer des informations uniques à partir de l’ensemble de la base de connaissances et des données de l’entreprise pour alimenter de nouvelles innovations et façonner un système énergétique plus intelligent, fiable et durable pour tous.”

Des solutions de données et d’IA préconstruites et personnalisées pour s’attaquer aux cas d’utilisation à forte valeur ajoutée des clients.

La plateforme d’intelligence des données pour l’énergie propose des accélérateurs intégrés de cas pratiques qui sont conçus pour lancer le processus d’analyse et offrir un plan directeur pour aider les organisations à relever les défis critiques et à forte valeur ajoutée de l’industrie. Les solutions de données les plus utilisées par les clients du secteur de l’énergie sont les suivantes :

LLM pour les agents Knowledge Base Q&A : Construisez facilement un chatbot alimenté par des LLM avec Databricks qui est pré-entraîné au contexte de l’industrie et à la base de connaissances d’un client pour offrir une expérience élevée et personnalisée à leurs utilisateurs finaux.

Maintenance prédictive IoT : Ingérer des données en temps réel provenant de l’Internet industriel des objets (IoT) à partir d’appareils de terrain et effectuer des traitements complexes de séries temporelles pour maximiser le temps de fonctionnement et minimiser les coûts de maintenance.

Jumeaux numériques : Traiter les données du monde réel en temps réel, calculer les informations à grande échelle et les transmettre à de multiples applications en aval pour des décisions basées sur les données.

Maintenance prédictive des éoliennes : Analyser la productivité des parcs éoliens et prévoir les éoliennes défectueuses grâce à une combinaison d’IA/ML et de modèles spécifiques au domaine.

Grid-Edge Analytics : Optimisez les performances du réseau énergétique et prévenez les pannes en unifiant les données provenant de divers appareils IoT et en entraînant un modèle de détection des pannes pour repérer facilement les anomalies et y remédier.

Plateforme d’ingestion de données en temps réel (RTDIP) : Permet l’optimisation, la surveillance, la prévision, l’analyse prédictive et les jumeaux numériques à l’aide d’un cadre open source natif axé sur la normalisation et l’interopérabilité des données.

Les partenaires de Databricks offrent un écosystème de solutions spécifiques pour l’énergie

En outre, les partenaires de Databricks, leaders de l’industrie, tels que AVEVA, BKO, Capgemini, Celebal Technologies, CKDelta, Deloitte, Neudesic et Seeq, concrétisent la vision de la plateforme d’intelligence des données en proposant des solutions analytiques prédéfinies sur l’architecture Lakehouse qui sont adaptées à l’industrie de l’énergie. Parmi les offres des partenaires, citons

BKO : Le modèle commun de BKO combine les données du marché et du commerce avec la maintenance de l’usine, l’inventaire et les données opérationnelles pour produire un niveau d’optimisation qui va bien au-delà de la simple maintenance de l’usine et de la gestion de l’inventaire, le tout stocké et géré par le catalogue Unity de Databricks.

Celebal Technologies : En s’appuyant sur son Power and Utility Forecasting Framework (PUFF), Celebal Tech propose une solution innovante de prévision des énergies renouvelables qui fournit des prévisions granulaires et globales englobant diverses catégories telles que la charge, la production, le prix et les conditions météorologiques. PUFF intègre de manière transparente des facteurs externes tels que les conditions météorologiques et les prix afin de fournir des prévisions précises qui permettent aux acteurs du secteur de l’énergie d’optimiser l’allocation des ressources et la planification.

CKDelta : CKDelta ∆Power est une application intelligente d’IA qui utilise une analyse approfondie des données, y compris des informations sur les déplacements des individus, les attributs des lieux et les facteurs à proximité, afin d’identifier les emplacements les plus stratégiques et les plus demandés pour l’installation de bornes de recharge publiques pour les véhicules électriques. Elle maximise le potentiel de revenus futurs, calcule la compensation carbone et assure une performance fiable, tout en mettant l’accent sur une expérience utilisateur transparente.

Neudesic : Smart Meter Analytics by Neudesic fournit aux entreprises de services publics un accélérateur de cadre robuste pour l’ingestion, le stockage et l’analyse des données AMI (infrastructure de comptage avancée). Cette solution évolutive orchestre des milliards de points de données quotidiens avec des fonctionnalités analytiques en temps quasi réel, permettant aux opérateurs de réseaux d’utiliser l’IA pour comprendre la santé du réseau, les demandes de charge, les prévisions et les modèles d’utilisation des clients.

” La transition énergétique évolue à une vitesse exponentielle, obligeant les organisations à être plus efficaces et robustes avec les investissements numériques. Les méthodes traditionnelles d’ETL ne suffisent pas. La combinaison de CONNECT avec Databricks à travers Delta Sharing promet d’apporter une véritable transformation énergétique à la vitesse et à l’échelle “, déclare Bry Dillon, SVP, Partners and Commercial Strategy chez AVEVA.

” Chez Capgemini, notre cadre IDEA a été exploité par de nombreux acteurs, dont certaines des plus grandes entreprises du secteur de l’énergie, des services publics et de la chimie dans le monde, pour moderniser leur patrimoine de données à l’aide de divers produits Databricks. Cela accélère leur parcours de transformation numérique en tirant parti des données et de l’IA pour améliorer leurs opérations. La possibilité de positionner la Data Intelligence Platform au centre de cette architecture garantira que la solution est ouverte, sécurisée, évolutive et optimisée pour le coût total de possession. RAISE, notre nouveau cadre GenAI, facilitera la poursuite des améliorations. Ce schéma directeur et cette capacité à fournir la plateforme sous forme de code accélèrent le délai d’obtention des résultats commerciaux “, a déclaré Michael Doyle, vice-président exécutif et leader de l’industrie de l’énergie et des services publics chez Capgemini.

” Alors que nous naviguons dans l’ère de la transformation numérique, la convergence de l’IA et des données révolutionne les secteurs de l’énergie, des ressources naturelles et de l’industrie. Chez Deloitte, nous ne nous contentons pas d’optimiser les opérations, mais nous débloquons également de nouvelles voies de croissance et de durabilité grâce à la puissance de la plateforme de Data Intelligence de Databricks. En collaboration avec Databricks, nous sommes impatients de donner à nos clients les moyens de poursuivre leur voyage dans le domaine des données et de l’IA “, a déclaré Ram Iyer, AI & Data Leader, Energy and Chemicals chez Deloitte Consulting.