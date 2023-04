Ener-Pacte intÃ¨gre la promotion 2023 Scale Up Excellence de La French Tech

Ener-Pacte fait partie des 43 entreprises sélectionnées pour intégrer le programme 2023 « Scale Up Excellence » porté par cinq capitales French Tech réunies, Côte d’Azur, Est, Lille, Méditerranée et St-Étienne Lyon. Le spécialiste du diagnostic et de la sécurisation technique, financière et règlementaire des centrales solaires va bénéficier de la puissance de frappe de ce dispositif inter-régional pour appuyer sa stratégie de développement et accroître sa visibilité.

Créé en 2016, Ener-Pacte supervise aujourd’hui près de 180 unités photovoltaïques de première génération via sa solution exclusive Security Secure. Forte de cette croissance et de l’expertise acquise, l’entreprise a décidé de dupliquer son modèle d’accompagnement aux porteurs de projets de centrales neuves via une nouvelle solution Serenity Vision. Elle s’appuie pour cela sur une récente levée de fonds de 2,6 millions. « Après 6 années passées à développer nos technologies de diagnostic, nos process opérationnels et à valider l’intérêt du marché, il est temps pour nous d’accéder à l’échelle supérieure. Nous allons mettre à profit le tremplin offert par la French Tech pour asseoir notre positionnement original dans l’univers photovoltaïque et faire connaître les solutions innovantes que nous proposons à l’échelon national. Notre ambition : avoir 1 000 centrales sous gestion à l’horizon 2026 » commente Rémi Berthon, Président d’Ener-Pacte.

La prime à l’innovation

La candidature d’Ener-Pacte satisfaisait aux critères de sélection énoncés par le groupement des cinq Capitales French Tech, à savoir:

Avoir le siège social sur le territoire de l’une des Capitales French Tech membre du programme : Lyon

Entreprise de moins de 10 ans (15 ans pour les DeepTech) : création en 2016

Avoir levé au minimum 2M€ en 2022 ou bien avoir réalisé au moins 1M€ de CA en 2022 (avec au minimum 30% de croissance sur les 3 derniers exercices) : levée de fonds de 2,6 M€

Avoir au minimum 10 salariés / collaborateurs en 2023 (sont exclus les alternants et stagiaires) : 37 collaborateurs

Démontrer une innovation en rupture avec son marché : mise en œuvre de solutions innovantes de diagnostic et de sécurisation des centrales solaires + modèle économique original alignant ses intérêts sur ceux de ses clients.

Le programme inter-régional Scale up Excellence offre aux lauréats une mise en relation avec des décideurs publics nationaux, la participation à des Masterclass et ateliers spécifiques aux enjeux de l’hyper croissance, la possibilité d’accéder à une visibilité nationale.