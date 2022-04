CARBON avance sur son projet industriel avec ACI groupe

La start-up industrielle CARBON, qui porte un projet de gigafactory de panneaux photovoltaïques, vient d’annoncer un partenariat avec l’ETI industrielle ACI GROUPE pour l’accompagner dans son projet. La dynamique est en marche !

Associé dans la société CARBON, ACI GROUPE aura un rôle de facilitateur industriel. Le groupe, en plein développement, dispose d’ores et déjà de 17 usines. Il a acquis une expertise dans l’acquisition de sociétés manufacturières et dans leur intégration au sein d’un complexe industriel d’excellence. Avec son expérience, il permettra à CARBON de concrétiser sa vision d’une gigafactory de panneaux photovoltaïques totalement intégrée en France. À partir de silicium européen bas carbone, la start-up industrielle entend en effet produire des cellules et modules compétitifs, performants, fiables, durables et faiblement carbonés, pour toute la filière.

Décarbonation, souveraineté et réindustrialisation

Pour ce faire, CARBON devra construire une fonderie de lingots de silicium, des ateliers de découpe de plaquettes de silicium (wafers), de nombreuses salles blanches pour la fabrication des cellules, ainsi que des ateliers d’assemblage de modules et des entrepôts logistiques sur près de 100 hectares d’installations industrielles… « Face à la concurrence asiatique qui tire les prix vers le bas, la filière industrielle européenne du photovoltaïque doit rapidement changer d’échelle. CARBON est un bon exemple de ces projets vertueux qui conjuguent décarbonation, souveraineté et réindustrialisation. C’est le sens de l’engagement d’ACI GROUPE dans ce projet majeur, pour accompagner sa concrétisation industrielle et contribuer à créer une filière de production photovoltaïque intégrée et compétitive en Europe », affirme Philippe Rivière, président d’ACI GROUPE et administrateur de CARBON. « Nous sommes honorés et très heureux de compter ACI Groupe parmi nos actionnaires fondateurs. L’expertise de ses dirigeants dans les projets industriels de grande envergure sera essentielle pour la conception et l’opération des lignes de production de CARBON, se réjouit Pascal Richard, président et cofondateur de CARBON.

Des investissements en milliards d’euros

Avec ACI Groupe à ses côtés, CARBON peut s’appuyer sur le savoir-faire, la solidité financière, mais aussi l’agilité d’un groupe industriel d’envergure qui a fait du made in France l’un de ses principaux engagements. » L’objectif : produire, dès 2024, 500 MW de panneaux photovoltaïques sur une unité pilote en France, puis atteindre, grâce à la construction d’une gigafactory, 5 GW en 2025 et enfin 15 à 20 GW à partir de 2030. À la clé, des investissements en milliards d’euros et la création dès 2025 de 2000 emplois directs et 4000 emplois indirects. CARBON est porté par un actionnariat indépendant et une équipe experte mêlant entrepreneurs, industriels, ingénieurs, chercheurs, consultants, professionnels des infrastructures énergétiques et de l’énergie solaire photovoltaïque, convaincus de la nécessité de la transition énergétique pour répondre au défi climatique, déterminés à créer de l’emploi local en contribuant à reconstruire toute une filière industrielle.