TSE, producteur d’énergie solaire, met en place le plus grand démonstrateur agrivoltaïque en France

TSE, acteur indépendant de l’énergie solaire en France, se prépare à développer le plus grand démonstrateur agrivoltaïque de l’Hexagone, avec 10 sites pilotes de 6 ha chacun, répartis sur toute la France. Pensée en priorité pour les grandes cultures, la solution d’ombrière agrivoltaïque de TSE est compatible avec toutes les activités agricoles.

La solution de TSE, baptisée canopée agricole, a été conçue pour tous les agriculteurs, tournés vers l’innovation et l’agriculture durable, qui souhaitent lutter contre les aléas climatiques.

Des panneaux solaires rotatifs installés à 5 mètres de hauteur

« Pour répondre aux nouveaux objectifs de la France en matière d’énergie solaire, fixés entre 35 et 44 GW d’ici 2028 selon le dernier rapport RTE, le foncier de friche ne suffira pas. Notre solution d’ombrière agrivoltaïque contribue à répondre aux deux grands enjeux nationaux que sont la souveraineté énergétique et la souveraineté alimentaire. Nous sommes heureux d’annoncer la création du plus grand démonstrateur agrivoltaïque en France avec comme objectif de réaliser 1 GW d’ici 2025. Notre premier site pilote en grandes cultures sera dévoilé en septembre prochain en Haute-Saône”, souligne Mathieu Debonnet, Président de TSE. « La canopée agricole », conçue sur un modèle technologique innovant, compatible avec la grande culture et l’élevage La canopée agricole est une ombrière équipée de panneaux solaires rotatifs installés à 5 mètres de hauteur au-dessus d’un terrain agricole.

L’inclinaison des panneaux est pilotée automatiquement

Grâce à une technologie totalement innovante utilisant des câbles, l’emprise au sol de l’ombrière est de 0.5%, avec 27 mètres entre deux poteaux. La solution est ainsi compatible avec l’utilisation de la plupart des engins agricoles (moissonneuses-batteuses, pulvérisateurs…) et permet ainsi le maintien de toutes les activités de grandes cultures (blé, maïs…) et d’élevage (bovins, ovins). La solution est équipée de trackers qui permettent l’inclinaison des panneaux suivant l’axe du soleil d’est en ouest, générant un ombrage partiel et tournant sur la parcelle tout au long de la journée. Avec 400 capteurs solaires et agronomiques répartis sur l’ombrière, l’inclinaison des panneaux est pilotée automatiquement et peut s’adapter à certaines conditions climatiques (vent, grêle, gel, pluie…). Réversible, cette solution permet de modifier le type de culture et/ou d’élevage, notamment en cas de reprise ou de transmission d’exploitation. Cette innovation technologique a été totalement conçue et développée au centre de R&D à Bourgoin Jallieu par une équipe d’ingénieurs hautement qualifiés sur les problématiques de structure (mécanique, vibration, aérodynamisme…), de data, d’agronomie et d’intégration paysagère.

« La canopée agricole », un outil en faveur de l’agriculture durable

Grâce à l’ombrage partiel et tournant généré sur la parcelle, ces ombrières permettent de lutter contre les aléas climatiques en atténuant les stress :

● Thermiques : Baisse de température sous l’ombrière en période estivale, diminution de l’amplitude thermique et diminution des risques de gel printanier ● Hydriques : Baisse de l’évapo-transpiration

La canopée agricole permet aussi d’améliorer le bien-être animal, grâce à l’abri qu’elle procure au bétail en cas d’intempéries, et à l’ombrage qu’elle offre en cas de fortes chaleurs. L’intégration paysagère, réalisée à partir d’espèces locales et composée de haies pluristratifiées, favorisera par ailleurs la réintégration de la biodiversité. Enfin, l’ombrage partiel et tournant qui permet la maîtrise de l’ensoleillement des cultures, pourrait permettre d’économiser jusqu’à 30% d’eau. Un système d’irrigation pourra être intégré à la canopée pour une meilleure gestion de l’eau et une simplification de l’irrigation sur le terrain. Des essais agronomiques seront menés pendant 9 ans sur chaque site pilote.

Un système gagnant-gagnant déployé sur des projets de taille moyenne et de manière concertée

Cette solution d’ombrière agrivoltaïque repose sur un bail emphytéotique de 40 ans, qui prévoit le versement d’une indemnité partagée entre propriétaire et exploitant. Ce revenu locatif sécurise et diversifie les revenus de l’exploitant, lui permettant ainsi de faire de nouvelles expérimentations tout en étant assuré d’une viabilité financière, d’investir en vue d’améliorer son exploitation ou de favoriser l’installation d’une nouvelle génération d’agriculteurs tournés vers l’innovation et l’agriculture de demain. TSE a sélectionné les exploitations pilotes selon leur capacité d’innovation, leur pratiques culturales/d’élevage et leur superficie de parcelles de taille moyenne afin de pouvoir couvrir davantage de projets et de régions, et de remettre la production d’énergie solaire au centre des territoires.

Encadré

Quid de TSE ?

Créé en 2012, TSE est un producteur indépendant français d’énergie solaire, présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : développement, financement, construction et exploitation. À fin 2021, TSE avait investi 600 millions d’euros pour une capacité totale à ce jour de 460MW d’actifs développés et construits en France et 2GW de projets en développement. Son parc en exploitation, composé de 14 centrales solaires au sol et de grandes toitures industrielles, représente 210 MW de puissance et l’équivalent de la consommation électrique d’environ 110 000 habitants. TSE a inauguré la 2ème plus grande centrale photovoltaïque de France, située à Marville, dans la Meuse, d’une puissance installée de 150MW pour une surface de près de 150 ha. Avec plus de 130 collaborateurs, le Groupe, dont le siège social est à Sophia Antipolis, réalise un chiffre d’affaires annuel de 27 millions d’euros.