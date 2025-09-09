BayWa r.e. Solar Systems enrichit son catalogue rÃ©sidentiel avec lâ€™intÃ©gration de Hoymiles

BayWa r.e Solar Systems annonce lâ€™arrivÃ©e de Hoymiles, deuxiÃ¨me acteur mondial des micro-onduleurs et systÃ¨mes de stockage, dans son offre rÃ©sidentielle. Cette nouvelle collaboration permet aux installateurs de proposer Ã leurs clients un Ã©cosystÃ¨me complet, fiable et Ã©volutif. Une technologie durable, pensÃ©e pour la performanceÂ !

Les micro-onduleurs Hoymiles disposent de caractÃ©ristiques techniques Ã©prouvÃ©es. Ils fonctionnent jusquâ€™Ã 65 Vcc par MPPT, offrant une longÃ©vitÃ© renforcÃ©e par rapports aux onduleurs classiques, ainsi quâ€™une profondeur de gamme inÃ©dite, avec des configurations 1 pour 1, 2 en 1 et 4 en 1 disponibles. Les micro-onduleurs Hoymiles bÃ©nÃ©ficient par ailleurs dâ€™une garantie de 25 ans, sur le mÃªme plan que les panneaux solaires les plus rÃ©putÃ©s.

Un atout stratÃ©gique pour les installateurs

Avec Hoymiles, les installateurs disposent dâ€™une solution simple, efficace et diffÃ©renciante pour leurs clients particuliers. On peut noter, entre autres, un dÃ©marrage solaire Ã basse tension pour un rendement accru, une protection intÃ©grÃ©e contre les surtensions et indice de protection IP67ou encore une Ã©volutivitÃ© illimitÃ©e avec une possibilitÃ© dâ€™extension ou de montÃ©e en puissance Ã tout moment. GrÃ¢ce Ã une parfaite compatibilitÃ© des Ã©quipements et une maintenance simplifiÃ©e, Hoymiles facilite le quotidien des professionnels et renforce la relation de confiance avec les particuliers. Â« Nous sommes ravis dâ€™intÃ©grer notre gamme rÃ©sidentielle au catalogue de BayWa r.e. en France. Cette collaboration va permettre aux installateurs rÃ©sidentiels de proposer Ã leurs clients des adaptables et extensibles en fonction des projets, au service de la transition Ã©nergÃ©tique Â», confie Nick Wang, Head of Europe chez Hoymiles.

Un support technique intÃ©grÃ© et disponible via une hotline

Avec 2 entrepÃ´ts, un centre de rÃ©paration Ã Francfort et plus de 30 ingÃ©nieurs techniques en Europe, le support technique Hoymiles se veut performant et rÃ©actif. Les installateurs franÃ§ais disposent dâ€™un centre dâ€™appel avec hotline dÃ©diÃ©e de 9h Ã 18 h et dâ€™un support par e-mail pour leur assistance au quotidien, ainsi quâ€™un chatbot. Un ingÃ©nieur local prend le relais si nÃ©cessaire, pour apporter une solution sous 48hÂ : une vraie plus-value pour le quotidien des installateurs sur le terrain.

EncadrÃ©

S-Miles Cloud : le contrÃ´le Ã portÃ©e de main

Avec la plateforme gratuite S-Miles Cloud, accessible 24/7, chaque client peut suivre en temps rÃ©el la performance de son installation et lâ€™Ã©tat de ses Ã©quipements. Compteur, onduleur, batteries : tout lâ€™Ã©cosystÃ¨me Hoymiles est pilotable depuis une seule interface, pour un suivi clair et transparent.