Atteindre la neutralité carbone, la mission de France Chaleur Urbaine d’ici 2050

Comment atteindre la neutralité carbone ? Les raccordements aux réseaux de chaleur se lancent le défi de répondre à cette problématique d’ici 2050. Et l’énergie solaire thermique de faire partie du mix !

L’Etat l’a annoncé : l’urgence climatique actuelle est sans précédent et le retour en arrière est impossible. Il est donc indispensable d’apporter des solutions viables et efficaces pour accompagner la transition énergétique. L’Etat rappelle dans un communiqué en date du 6 octobre 2022 que notre pays s’est fixé pour objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050.

Les avantages des réseaux de chaleur

Le raccordement aux réseaux de chaleur est une solution prometteuse pour réduire efficacement nos émissions de gaz à effet de serre. En effet, la production de chauffage et d’eau chaude représente 75% des consommations énergétiques des logements en France. Or les réseaux de chaleur émettent en moyenne deux fois moins de CO2 que les chaudières gaz ou fioul.

En 10 ans, comme le souligne la FEDENE (Fédération des Services Energie Environnement) dans son dernier rapport, les réseaux de chaleur ont diminué de plus de moitié leur contenu en CO2 grâce au recours massif à des énergies renouvelables et de récupération qui se substituent aux énergies fossiles. Aujourd’hui, ces énergies représentent plus de 62% du mix énergétique des réseaux. Et le solaire thermique commence, certes modestement, à y prendre sa part. Les réseaux de chaleur offrent par ailleurs des prix compétitifs, avec un taux de TVA à 5,5%, et plus stables que ceux des autres énergies. Le rapport de la FEDENE souligne ainsi que les réseaux de chaleur alimentés à plus de 50% d’ENR&R ont vu leurs prix augmenter de +1,5% seulement entre 2020 et 2021.

Enfin, se raccorder à un réseau de chaleur permet de bénéficier de la garantie d’un service public : les réseaux de chaleur sont majoritairement créés à l’initiative de collectivités territoriales.

France Chaleur Urbaine, un service mis en place par l’Etat pour faire connaître les réseaux de chaleur et faciliter les démarches

L’Etat a récemment mis en place différents dispositifs pour accélérer la dynamique de raccordement aux réseaux de chaleur existants. Ainsi, tous les réseaux majoritairement alimentés par des énergies renouvelables sont désormais “classés”, ce qui implique une obligation de raccordement pour certains bâtiments dans un certain périmètre autour du réseau. Des dispositifs financiers sont également mis en œuvre, tels le “Coup de pouce chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires”, qui permet de réduire drastiquement les coûts de raccordement. Enfin, une start-up d’Etat, France Chaleur Urbaine, a été créée pour promouvoir les réseaux de chaleur, qui demeurent encore peu connus du grand public, et faciliter les démarches pour se raccorder. France Chaleur Urbaine permet de vérifier si un réseau de chaleur passe près d’un bâtiment, et agit en tiers de confiance en assurant la mise en relation entre les copropriétaires ou gestionnaires de bâtiments tertiaires d’une part, et les exploitants des réseaux de chaleur d’autre part. France Chaleur Urbaine s’attache aussi à fournir une information claire et complète sur les étapes d’un raccordement ou encore sur les aides financières mobilisables.

Enfin, ce service propose différents outils à destination des collectivités, mais aussi des conseillers énergie et acteurs de la rénovation, avec notamment une cartographie interactive permettant de visualiser les réseaux et potentiels de raccordement.