ENGIE installe des films solaires innovants ASCA Â® (ARMOR) Ã  la CitÃ© des CongrÃ¨s de Nantes

Dans le cadre du projet européen mySMARTLife* financé par le programme européen de recherche et d’innovation Horizon 2020, ENGIE réalise à La Cité des Congrès de Nantes une installation pilote photovoltaïque. Cette première mondiale, mise en service le 1er mars 2020, consiste à équiper les brise-soleils d’un bâtiment existant de films photovoltaïques organiques (OPV) ASCA ® de la société ARMOR, sans aucun renforcement de la structure en place. L’installation permet d’alimenter une borne vidéo d’information et de recharge de smartphones, totalement autonome grâce à l’autoconsommation de l’énergie solaire produite.

L’intérêt principal de ce « pilote photovoltaïque » est de démontrer la mise en œuvre sur l’existant d’une nouvelle technologie de films OPV souples fabriqués par la société nantaise ARMOR. Ces films ASCA ® particulièrement légers, sur-mesure et « prêts à coller », peuvent être très simplement installés sur des lames brise-soleils en métal ou dans une autre matière, sans avoir besoin de renforcer la structure du bâtiment.

Un bâtiment phare de la Métropole, La Cité des Congrès, a été choisi pour l’implantation de cette innovation, pour permettre une visibilité grand public afin de sensibiliser les citoyens à cette nouvelle technologie renouvelable. Ceux-ci pourront non seulement recharger leur téléphone portable mais également s’informer de la production solaire autoconsommée sur le site à l’aide d’un affichage informatif. Ce projet, coordonné par Nantes Métropole, répond à l’objectif de mySMARTLife : déployer dans les villes des solutions innovantes pour les tester, et les répliquer à plus grande échelle ailleurs dans la ville ou sur d’autres métropoles.

Du solaire pour recharger les téléphones mobiles

Ces films OPV semi-transparents (production annuelle de 500 kWh et puissance de 972 Wc) permettent de produire de l’énergie solaire qui est stockée dans une batterie de 1 000 Wh, avant d’être utilisée par deux types de charge de La Cité des Congrès : l’alimentation électrique en 12 volts d’un totem vidéo permettant la recharge de téléphones et de matériel informatique, ainsi qu’une batterie rechargeable pour de l’éclairage temporaire. Afin de répondre aux exigences du projet européen mySMARTLife, l’installation sera monitorée par ENGIE pour analyser la production électrique selon différentes conditions de luminosité (lumière directe et diffuse).

Cette nouvelle solution, pour diminuer l’empreinte carbone, démontre le dynamisme de la filière photovoltaïque organique en France avec des films photovoltaïques fabriqués à l’échelle industrielle dans la métropole nantaise et permet ainsi le développement de l’emploi local. « Cette installation à la Cité des Congrès met l’innovation au service de la transition écologique. La Cité

des Congrès devient le lieu d’expérimentation de technologies innovantes Made in Nantes, grâce à ARMOR et ENGIE » déclare Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole. « C’est la preuve une fois encore qu’à Nantes nous agissons à tous les niveaux pour faire de notre territoire une métropole de référence de la transition énergétique » conclut-elle.

*mySMARTLife est un projet financé par le programme de recherche et d’innovation Horizon H2020 de l’Union Européenne qui rassemble 3 villes Nantes | Hamburg | Helsinki avec pour objectifs de favoriser la réduction des émissions de CO 2 et le développement des énergies renouvelables via des solutions innovantes dans les domaines de la mobilité, de l’énergie et du numérique.